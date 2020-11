PSOE pide a la Junta "mayor implicación" en la lucha contra la violencia de género

Rodríguez ha criticado en una nota que la partida presupuestaria "no contenta a nadie salvo a la muleta que sostiene a PP y Ciudadanos en el gobierno regional, Vox", al tiempo que ha recordado las víctimas de violencia de género en Andalucía: ocho en lo que va de año y más de 200 desde 2003.

En este sentido, ha pedido a los grupos municipales el apoyo a una moción "para exigir al Gobierno regional mayor implicación en la lucha contra la violencia machista, además de garantizar el compromiso firme del pleno de la ciudad con la igualdad de género, el refuerzo de las medidas contenidas en la Ley Integral contra la Violencia de Género 2004 y en el Pacto de Estado en materia de violencia de género en el marco de las competencias locales, así como su seguimiento". Así lo defenderá durante la próxima Comisión de Derechos Sociales.

Además, ha recriminado que la Junta "no hace bien las tareas en este asunto", aludiendo a que no se han convocado las ayudas del Instituto Andaluz de la Mujer destinadas a víctimas de violencia de género para su participación en cursos de Formación Profesional para el empleo. Asimismo, considera que, en relación con el presupuesto autonómico, "no ejecuta las partidas que recibe o las utiliza para pagar recursos ya existentes".

Para la socialista, el Ayuntamiento "debe poner de su parte", con la dotación de recursos económicos y humanos adecuados a los instrumentos de lucha contra la violencia hacia la mujer, así como promover acciones de prevención, sensibilización y difusión, centrándose en las mujeres mayores de 65 años y en las que viven en núcleos diseminados.

Por otro lado, Rodríguez ha recordado que "Andalucía ha recibido este año del Gobierno de España, en cumplimiento del Pacto de Estado contra la violencia de género, más de 15 millones de euros". Así, ha puesto en valor las actuaciones llevadas a cabo por el Ejecutivo central, mientras que por parte de la Junta "no conocemos nuevas medidas, puesto que esta financiación ha ido a parar a proyectos que ya existían y seguimos sin conocer sus resultados", ha lamentado.