Consell y Govern animan a "disfrutar de la naturaleza con sentido común"

Según ha remarcado la vicepresidenta y consellera insular del área de Sostenibilidad y Medio Ambiente, Aurora Ribot, este sábado en nota de prensa, es importante "concienciarse como ciudadanía sobre la necesidad de descubrir y conocer la naturaleza pero hay que hacerlo con respeto y prudencia".

Por este motivo, se ha editado un vídeo y se irán compartiendo otros contenidos con un mismo hilo conductor, sensibilizar sobre el incremento de personas que visitan los espacios naturales, debido a que la dispersión de la presión humana por el territorio ha provocado molestias entre la fauna y puede dañar la vegetación.

Concretamente, la campaña, la cual ya se puede ver en los canales oficiales de las redes sociales del departamento de Sostenibilidad y Medio Ambiente del Consell, destaca que "disfrutar de los espacios naturales es la manera más saludable de combatir la pandemia. La naturaleza es segura pero también vulnerable a los efectos de la presión humana. En Mallorca hay cientos de kilómetros de rutas senderistas. También rutas ciclistas y recorridos en los parques naturales. Disfruta del medio ambiente con responsabilidad. Descubre la diversidad de rutas que tienes a tu alcance. Los espacios naturales son para ti, disfrútalos con sensatez".

Por su parte, el director insular de Medio Ambiente, José Manchado, ha destacado las oportunidades que tienen los senderistas en Mallorca pero ha puesto el énfasis en seguir unas buenas pautas como "no llevar nunca los perros sueltos, no dejar basura en el medio y no hacer fuego sin autorización".

En esta línea, desde el Consell han considerado importante también recordar que los conductores deben estacionar sus coches en las zonas reservadas exclusivamente, destacado que es necesario que entre todos se eviten los atascos y caos circulatorios por las carreteras de la Serra de Tramuntana y otros espacios naturales.

RUTAS Y REFUGIOS EN MALLORCA

Por otro lado, desde la institución insular han animado a los interesados en la naturaleza a descubrir las rutas senderistas que hay a su alcance, como la Ruta de Pedra en Sec, la Ruta Artà-Lluc o los itinerarios Familiares, entre otros.

Los refugios del Consell de Mallorca, han hecho hincapié, están abiertos y adaptados a las medidas de prevención derivadas de la COVID-19 -mantener la distancia de seguridad, el uso obligatorio de la mascarilla y la utilización de gel hidroalcohólico-. Además, han recalcado que el aforo en los refugios no supera el 50% de su capacidad total.