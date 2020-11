Ciudadanos incluirá como petición a los presupuestos el dragado del puerto de Ribadesella

"Consideramos que las inversiones que está haciendo el Gobierno del Principado en los puertos asturianos son totalmente insuficientes" ha declarado la portavoz de Ciudadanos en la Junta General del Principado, Susana Fernández, tras visitar el puerto de Ribadesella junto al teniente de alcalde, Luis Fuentes, y el portavoz de Ciudadanos en Colunga, José Ángel Toyos.

La portavoz ha señalado que el presupuesto de 2020 destinado a los 16 puertos asturianos es de 3,5 millones de euros y a 30 de septiembre solo se habían invertido unos 186.000 euros.

"En el puerto de Ribadesella, tanto pescadores como usuarios llevan años reclamando el dragado del mismo porque hay unos problemas muy grandes. Por eso, entendemos que hay que ejecutar esta acción ya" ha afirmado Fernández.

Así, el grupo parlamentario Ciudadanos planteará como petición a los presupuestos autonómicos que se realice el dragado del puerto riosellano de manera inminente y espera que este año dicha petición sea bien acogida por el Gobierno del Principado.

"No hay que esperar a que suceda el problema para ejecutar la solución. No podemos esperar a que vuelva a ocurrir lo que sucedió en Llanes esta primavera, cuando la campaña de la xarda se vio afectada porque los barcos de pesca no podían acceder al puerto como debían" ha advertido la portavoz parlamentaria.