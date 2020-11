Casado acusa a Sánchez de cruzar una "línea negra" a cambio de los "apoyos más inconfesables"

El presidente del Partido Popular, Pablo Casado, acusó este sábado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de haber cruzado "una línea negra" al pactar con EH Bildu porque los Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2021 "no sólo plantean situaciones económicas equivocadas, sino que encima las venden a cambio de los apoyos más inconfesables".

Así lo indicó durante su intervención en la clausura del Congreso Provincial del PP de Zaragoza, donde comentó que su formación pide que "al menos nos digan la verdad", porque "ayer el portavoz de Bildu en el Parlamento Vasco dijo que iban a ir a Madrid a tumbar el régimen y no he oído al PSOE decir a qué se refiere".

En este sentido, añadió que "cuando Iglesias ha dicho que Bildu iba a mandar en el Estado y a dirigir, Sánchez no ha explicado a qué se refiere con eso, o cuando dijo el portavoz de Bildu en el Congreso que con los Presupuestos no acababa todo, sino que empezaba todo, alguien nos tendrá que explicar qué es para Bildu que empiece todo, dirigiéndose al Gobierno de Sánchez, que le ha aceptado esa negociación presupuestaria sin decir lo que ha pactado".

Casado denunció que la misma jornada en la que se anunciaba el apoyo de Bildu a los PGE, el Gobierno de Sánchez acercaba a los asesinos de Alberto Jiménez Becerril y su esposa, "que no se han arrepentido y que brindaron con cava y sidra el día que los asesinaron en Sevilla".

El líder del PP pidió al Ejecutivo que explique a los familiares y amigos de los asesinados por ETA por qué se puede pactar con un partido político que no ha condenado los crímenes de la banda terrorista y "por qué considera que se puede pactar con un partido que no sólo no lo condena, sino que lo ha considerado como una parte imprescindible de su existencia contra lo que representa España".

Pablo Casado, en un acto del PP en Zaragoza. Pablo Casado, en un acto del PP en Zaragoza.

Casado recordó que es la quinta vez que pacta con Bildu, pero lamentó que "es la primera vez que lo hace sin necesitar sus votos", por lo que "no sabemos qué le han dado a cambio". En este sentido, apuntó que este mismo sábado, "un sábado por la mañana, sin foto y mediante un documento filtrado, nos enteramos de que han pactado por sexta vez con Bildu".

Sobre este asunto, el líder del PP aseguró que Sánchez fue el viernes a Navarra "a avalar el acuerdo presupuestario" del Partido Socialista de Navarra (PSN) con Bildu, cuando el líder de UPN, Javier Esparza, "le había ofrecido los votos de Navarra Suma para acordar esos presupuestos, ya que eran supuestamente para salir de la pandemia".

Casado comentó que esto es una "indignidad moral que tiene que acabar" porque "no se les puede mandar un mensaje a nuestros hijos diciendo que los que han matado a más de 850 personas son socios homologables en el entorno político donde sus padres desarrollaban su actividad política".

Por ello, continuó, "me niego a decir a mis hijos que cuando yo era diputado, antes de alcanzar la presidencia del Gobierno, aquí en España se pactaba con un partido que no reniega de esa absoluta vía del terror, de esa dictadura del terrorismo".

Po último, el líder del Partido Popular consideró que estas cuentas públicas "son antisociales y nos llevan a una depresión con más déficit, más deuda, más despilfarro y más impuestos".

"Eso es algo que vamos a denunciar y decimos que el Gobierno estaría a tiempo de dejar enmendar esos Presupuestos", porque "si no lo hace, lo que va a pasar en España el año que viene es lo que ya está diciendo el Fondo Monetario Internacional (FMI), que nos coloca a la cola de la recuperación en todo el mundo, como ya hizo la Oganización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef) o el gobernador del Banco de España". "Todos tienen que venir a avergonzarnos", lamentó Casado.