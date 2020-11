Desalojan un local de La Marina con 200 personas por infracciones graves de las medidas contra el covid

Los hechos ocurrieron sobre las 22.40 horas de este viernes, cuando los agentes inspeccionaron el establecimiento y detectaron que en su interior no se respetaban "las medidas de seguridad básicas para la prevención de la pandemia", según han indicado desde la Policía Local de València. Ante esta situación, decidieron interrumpir la actividad en el local y desalojar a las personas en su interior.

Como resultado de la inspección, los agentes levantaron un acta al local por varias infracciones a la normativa sobre prevención de covid-19, algunas de ellas tipificadas como de carácter grave y muy grave. Además, tras el desalojo, se extendieron 18 actas por infracciones covid y seis por desobediencia a asistentes.

Los agentes procedieron también a realizar controles de documentación, alcohol y drogas que se saldaron con cinco alcoholemias positivas con tasa administrativa, cinco personas denunciadas, once identificadas, cinco vehículos inmovilizados y dos retirados por grúa.

El concejal de Protección Ciudadana, Aaron Cano, ha condenado que "lo sucedido esta noche es un acto de irresponsabilidad muy grave, especialmente en el momento en que nos encontramos y después de muchos meses de sufrimiento y más de 2.000 fallecidos en la Comunitat Valenciana por culpa de la covid".

"No vamos a permitir este tipo de actuaciones", ha advertido el edil, que ha señalado que "entre todos tenemos que ser capaces de hacer entender a esta mínima parte de la población que estas acciones repercuten contra todos nosotros, contra nuestra salud, contra nuestro futuro y contra nuestra economía".

"En definitiva, no vamos a tolerar estas actitudes que ponen el interés de unos pocos sobre el interés general. No lo hemos permitido y no lo vamos a permitir. Y haremos caer toda la fuerza de la ley sobre estas actitudes", ha insistido.