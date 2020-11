Los trabajadores de la DGA tendrán días para cuidar a hijos menores de 14 años por COVID-19.

Tal y como ha indicado el Ejecutivo autonómico en una nota de prensa, dicho acuerdo unánime se ha cerrado con los responsables de Función Pública y de los sindicatos, en la Mesa Sectorial de la Administración General, para permitir conciliar la vida laboral y la familiar.

La medida permite al personal funcionario y laboral de la Administración General de la comunidad autónoma disponer de una bolsa de un 5 por ciento de la jornada anual de cada empleado para el cuidado de menores de 14 años, de personas con discapacidad o mayores dependientes que deban permanecer aislados o en cuarentena, o se vean afectados por el cierre de aulas o centros de día a causa de las normas que regulan la alerta sanitaria para el control de la pandemia.

La bolsa equivale a un cómputo de diez jornadas de trabajo por año natural. Para beneficiarse de esta medida de conciliación, el trabajador afectado solo deberá presentar una declaración responsable.

RECUPERAR LAS HORAS

Las horas que se utilicen por este motivo deberán recuperarse en un plazo de seis meses, pero no podrán compensarse más de ocho por semana. En el caso de que un trabajador superase el semestre sin devolver los días que ha utilizado de su bolsa, se procederá a realizar la deducción correspondiente de su retribución.

También se establece en el acuerdo de la Mesa Sectorial que esta solución no podrá aplicarse en los periodos de vacaciones escolares y de igual manera no podrá disfrutarse por los dos cónyuges a la vez, en el caso de que ambos se pudieran acoger a esta medida.

Una comisión de seguimiento, creada al efecto, no solo se encargará de velar por la correcta aplicación de este acuerdo, sino que estudiará nuevas medidas que puedan favorecer a otros trabajadores que, estando en una situación similar, no pueden acogerse a la bolsa de horas por la naturaleza de su trabajo. El compromiso es buscar otras medidas compensatorias, y no económicas, que les puedan ayudar a conciliar.

MEJORA CONDICIONES DE TRABAJO

La decisión que ha adoptado la Mesa Sectorial de la Administración General se sustenta en un acuerdo del año 2018 para la mejora del empleo público y de las condiciones de trabajo, que tuvo escaso desarrollo y aplicación en ese momento, y que ahora se retoma con motivo de las excepcionalidades a las que obliga la pandemia de coronavirus, pero al que se le quiere dar una proyección más amplia en el futuro, una vez superada la crisis sanitaria.

El Departamento de Hacienda y Administración Pública, que dirige, Carlos Pérez Anadón, mantiene el propósito de avanzar de manera decidida a lo largo de la legislatura en la elaboración de normas que permitan regular la conciliación laboral y familiar y establecer los criterios que garanticen la igualdad real de todos los trabajadores de la Administración General aragonesa.