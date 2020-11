Asturias alerta de que se enfrenta a una "amenaza de colapso del sistema sanitario"

La pandemia de Covid-19 y su incidencia creciente en Asturias durante los últimos días hace que el Principado se enfrente a una "amenaza de colapso del sistema sanitario".

Así consta en los fundamentos de derecho de la última resolución de la Consejería de Salud, firmada por el consejero de Salud, Pablo Fernández, para prorrogar determinadas restricciones.

"La amenaza de colapso del sistema sanitario, dado el aumento progresivo que diariamente se produce, con casos graves que precisan ingreso hospitalario y en UCI, así como el peligro de contagio masivo del virus al conjunto de la población, afectando especialmente a los más vulnerables, hacen necesario prorrogar las medidas establecidas actualmente, a la vista de los indicadores epidemiológicos de la situación actual", señala el Gobierno asturiano para justificar las medidas.

En Asturias, explica la resolución mencionada, continúa un escenario de "transmisión comunitaria sostenida" y en aumento en algunos indicadores.

En cuanto a la capacidad del sistema sanitario, uno de los elementos de mayor preocupación en la pandemia no es el incremento de casos sino el incremento de casos graves y la necesidad de una buena respuesta del sistema sanitario para su correcta atención y para no dejar de atender a otra patología no Covid-19, explican desde el Ejecutivo autonómico.