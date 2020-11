Kiko Rivera desvela que Isabel Pantoja denunció un robo falso: "Las cosas de Paquirri siguen en su habitación"

Pese a que su protagonista lo intentó evitar, este viernes vio la luz en Telecinco el esperado reportaje sobre los Pantoja, Cantora: una herencia envenenada. Se trató del colofón a unas semanas en las que Kiko Rivera le ha dedicado todo tipo de lindezas a su madre. Y es que, el DJ se ha propuesto hacer cumplir el legado de su padre.

Entre otras cuestiones, el joven acusó a su madre de denunciar un robo falso en la finca Cantora. El marido de Irene Rosales siguió las recomendaciones de sus abogados de no desvelar lo que ocurrió el 2 de agosto de este año en la finca, que fue la causa del cisma familiar.

Sin embargo, el periodista José Antonio León le envió a Jorge Javier Vázquez una impactante información sobre lo que podría haber ocurrido ese día. Con el permiso del DJ, el presentador compartió el mensaje con la audiencia.

Según contó, tras una discusión en Cantora, Kiko tuvo la oportunidad de ver en sus propios ojos cómo, en la habitación de su padre fallecido, estaban todos los objetos personales de Paquirri. La habitación estaba siempre cerrada, y lo chocante es que Isabel denunció un robo en Cantora justo el día después de que un juez sentenciase que la tonadillera debía dar los objetos personales del torero a sus hijos mayores, Fran y Cayetano.

"Había entrado otras veces en esa habitación y no había visto nada, pero ese día cuando entre.... me quedé en shock", confesó Rivera. Sin embargo, ha recalcado que cuando se lo dijo a su madre "ella siguió manteniendo su versión y diciendo que no tenía nada".

Kiko explicó que, en aquel momento, sintió el dolor de Fran y Cayetano: "Cuando vi aquello se lo comuniqué a mis hermanos". Precisamente, Cayetano intervino en el formato para decirle a Kiko, muy emocionado, que su padre estaría orgulloso.