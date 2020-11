'Summer In Mara', elegido el mejor videojuego indie en la segunda edición del concurso nacional

A la entrega oficial de premios han asistido el alcalde de Málaga, Francisco de la Torre; la concejala del Área de Innovación y Digitalización Urbana de Málaga, Susana Carillo; la consejera de Codespace Academy, Sofía Sánchez; el CEO de Viva Games Studios y vicepresidente de DEV, Curro Rued y la CEO de Versus Gamer y Co-Owner de Vofagone Giants Esports, Virginia Calvo.

La gala virtual, presentada por Lara Smirnova y Ángel Quintana, locutores de esports TV, se ha retransmitido en los canales de Youtube y Twitch del Polo Digital, y ha contado con la participación de varios miembros del jurado en dos mesas redondas para debatir sobre 'El presente y futuro de los juegos indies' de la mano de Elena Blanes, CEO de Stega, programadora y formadora de videojuegos y Juan Aguado, del área de accesibilidad de videojuegos de Fundación ONCE; y por otro lado, el tema 'Gamers y desarrolladores de videojuegos', David Martínez, redactor jefe de Hobby Consolas y el youtuber Víctor Matute, más conocido como 'Pazos64'.

A esta segunda edición del Concurso Nacional de Videojuegos Indies se han presentado un total de 147 candidaturas, distribuidas en las siguientes categorías: PC/Consolas, 66; Móviles, 42; Competitivos, 23; y Inmersión Háptica/XR, 16. Cada participante ha podido presentar un máximo de cuatro juegos por categoría; y la salida al mercado debía ser posterior a enero de 2018.

Los premios han sido decididos por un jurado integrado por profesionales de la industria de los videojuegos en España, abarcando desde desarrolladores, editores e inversores hasta formadores.

Así, el Premio al Mejor Videojuego Indie 2020 y Mejor PC/Consolas dotado con 6.000 euros, ha sido para 'Summer in Mara', una aventura gráfica de verano donde, Koa una pequeña aventurera vive con Yaya Haku, su abuela adoptiva, en una isla tropical.

El Premio al Mejor Videojuego Móvil (4.000 euros) ha sido para 'Reventure', el Premio al Mejor Videojuego Competitivo (4.000 euros) para 'Soccer Royale', y el Premio al Mejor Videouego Inmersión Háptica/XR (4.000 euros) para 'Intruders: Hide and Seek'.

También se han otorgado seis accésits en el Polo Digital, valorados en más de 7.000 euros a 'The Many Peace of Mr. Coo', 'Unmemory', 'Runner Heroes', 'Desolatium', 'Dreamback VR', y 'Melbits World'.

Los II Premios Videojuegos Indies, organizados por el Polo Nacional de Contenidos Digitales del Ayuntamiento de Málaga ha contado con el apoyo de empresas y 17 miembros de un jurado de expertos de la industria.

Este certamen, el único de estas características "indie games" que se celebra en Andalucía, ha contado con el apoyo de Viva Games Studios, CodeSpace Academy, AEVI (Asociación Española de Videojuegos), Giants Gaming, Owo Game, Cervezas Victoria, EVAD Formación, el Master en Creación de Videojuegos de la Universidad de Málaga; como media partners Hobby Consolas y el periódico Málaga Hoy, de Grupo Joly; y la colaboración de DEV (Desarrollo Español de Videojuegos), Brantor, FemDEvs, Gaymer, DiezBajoCero y Happynet Comunicación.