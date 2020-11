Mor la dona de 23 anys apunyalada aquest divendres al Campello

La Guàrdia Civil ha obert una investigació i després de les primeres perquisicions, ha considerat que no hi havia relació entre la víctima i el seu presumpte agressor, que pel que sembla podria haver patit un brot d'alguna malaltia mental.

La víctima, de nacionalitat colombiana, havia ingressat en l'hospital en estat crític, mentre que el presumpte autor dels fets, de 28 anys, veí del municipi, serà posat a disposició judicial tan prompte com es finalitze la instrucció de les primeres diligències, segons ha informat la Guàrdia Civil.

Segons la Guàrdia Civil, un home es va abalançar a una dona per l'esquena i li va assestar diverses punyalades amb un arma blanca. Diversos testimonis, alertats pels crits de la víctima van acudir en el seu auxili i van alertar el 112.

Immediatament van acudir diverses patrulles de la Guàrdia Civil del Campello i van detindre l'home com a presumpte autor d'un delicte d'homicidi en grau de temptativa. La víctima va ser traslladada de manera urgent a l'hospital, per a ser atesa per les ferides causades amb una navalla de grans dimensions.

Fonts municipals han apuntat aquest divendres que el presumpte autor dels fets podria haver patit algun brot d'una malaltia mental.