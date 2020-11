UP demana eliminar el límit de pressupost per a personal d'À Punt i garantir la continuïtat de tots els treballadors

Així ho ha manifestat en relació a una de les esmenes a la llei de mesures fiscals de la Generalitat pactades entre PSPV i Compromís, en la qual aquests dos partits plantegen no aplicar el 2021 la limitació que els costos del capítol I del pressupost (personal) no puguen superar un terç del total, així com tampoc en els anys de durada del segon contracte programa.