La quinta muestra 'Cazadores de Imágenes' se expone en el Centro de Estudios del Bajo Martín.

Está organizada por el Archivo Jalón Ángel -de la Universidad San Jorge y el Grupo San Valero- y tras su inauguración mediante un acto institucional íntimo, debido a las medidas contra la COVID-19, se puede visitar para observar las fotografías ganadoras del Premio Internacional de Fotografía Jalón Ángel 2019, así como de una selección de las mejores imágenes de los más de 2.800 participantes.

Los autores distinguidos el año pasado son Jesús Chacón Carrasco, en la modalidad de retrato, Kazim Kuyucu, en la de viajes, y Raquel Enríquez Parriego, en la categoría especial 'Parque Natural de Ordesa y Monte Perdido'. Sus obras comparten espacio con las menciones especiales y con las imágenes mejor puntuadas por el jurado.

Entre los fotógrafos participantes, se encuentran ganadores de diferentes premios, así como colaboradores de revistas, agencias y medios de comunicación de prestigio internacional, como la revista mexicana Flotante Magéxico, Vogue Italia, El Mundo, El País, Absolute, Mondo Sonoro, The Economist, Esquire, Forbes, Expo Commonwealth, Ural Pathfinder, The New York Times, Der Spiegel, Al Jazeera, Diari Ara, The Guardian, 6 Mois, Days Japan, New Internationalist y Earth, Natur, entre otros.

La muestra está comisariada por la directora del Archivo Jalón Ángel e investigadora de la Universidad San Jorge, Pilar Irala-Hortal, y coordinada por Cultura USJ, con la colaboración del Centro de Estudios del Bajo Martín, a través de José Ángel Guimerá. Tras estar en Híjar, podrá verse del 17 de diciembre al 16 de enero en la Sala de Exposiciones del Antiguo Depósito de Agua de Alcañiz.