Bangaly, de seis años, ha perdido a su madre en el mar y aún no lo sabe: "Estábamos en el barco y de repente empezó a entrar mucha agua"

"¿Dónde está mi bebé?" "¿Dónde está mi mamá?" El drama en el mediterráneo no cesa. El barco de salvamento de la ONG Open Arms ha asistido a unos cien migrantes y refugiados cuya embarcación había naufragado en el Mediterráneo central y ha recuperado cinco cadáveres. Entre esas cinco personas que perdieron la vida, encontramos dos historias desgarradoras: la de la madre que perdió a su bebé, Joseph, de seis meses, y la del pequeño Bangaly, de seis años, que perdió a su madre.

El pequeño Bangaly despertó tras el naufragio de la patera y empezó a preguntar a su padre por su madre. "Me ha dicho que no lo sabe", cuenta en un vídeo difundido por Open Arms. Lo que no sabe el pequeño es que su madre se encuentra entre los cinco cadáveres que recuperó la ONG.

Congelada queda la mirada de Bangaly con 6 años segundos antes de naufragar, de no morir ahogado por muy poco, de perder a su madre para siempre.

Otra familia arrasada en el #Mediterraneo

Esa mirada. Esa vida.

Maldita Europa.

📷 @superjeanmarcpic.twitter.com/gdasF4D3Sm — Open Arms (@openarms_fund) November 13, 2020

El pequeño cuenta ante las cámaras cómo fue el naufragio en alta mar que tuvo que vivir a su corta edad. Lo cuenta con tanta normalidad que resulta desgarrador. En el vídeo que compartió Open Arms, el niño dice esto: "Estábamos en el bote y de repente empezó a entrar agua. Tragué mucha agua". A él le han podido rescatar, pero al bebé de seis meses, Joseph, murió después de que no hayan podido reanimarlo.

Ahora, la ONG Open Arms se dirige a Trapani (Sicilia) con 259 personas a bordo rescatadas en el Mediterráneo en tres operaciones llevadas a cabo en los últimos días aunque, según han confirmado fuentes de la ONG a Europa Press, las autoridades italianas aún no les han comunicado oficialmente que desembarcarán en el puerto.

Y la dos historias trágicas de Joseph y Bangaly solo forman parte de las operaciones de un rescate. Joseph es un bebé de seis meses nacido en Guinea Conakry falleció en el barco de salvamento de la organización española tras rescatar su cuerpo del mar en parada respiratoria. En las últimas horas, seis personas han sido evacuadas de urgencia en un helicóptero de la Guardia costera italiana, entre los que se encuentra el cádaver del bebé y la madre del pequeño.

La OIM estima que al menos 527 personas han perdido la vida en el Mediterráneo central intentando alcanzar las costas del sur de Europa. El ministerio del Interior italiano cifra en casi 31.000 los migrantes y refugiados que han llegado a Italia en lo que va de año, tres veces más que en el mismo periodo de 2019.