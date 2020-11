La Unió de Llauradors llança un documental sobre les varietats agrícoles autòctones valencianes

La Unió de Llauradors ha llançat el projecte 'Terra Diversa' que realitza un recorregut per tot el catàleg de varietats autòctones de la Comunitat Valenciana que posseeixen un interés agrícola i que cal recuperar per a evitar que es perden.

El projecte consisteix principalment en un documental, amb testimonis de diverses persones, sobre el Catàleg Valencià de varietats tradicionals d'interés agrari. Aquest documental ha sigut rodat a València, Carcaixent i Castelló (Ribera Alta), Corbera (Ribera Baixa) i Vallés (La Costera).

Els protagonistes de la cinta són Pep Roselló i Fernando Amorós, tècnics del servei de producció ecològica de la Conselleria d'Agricultura; persones agricultores que treballen amb varietats autòctones com Noemí Zamora de Vora Riu Castelló, Bernat Gramage de Verd de Terra i David Bosch de Horteta de Greta; persones consumidores com Lucía Shaw en aquest cas de Verd de Terra o cuiners prestigiosos com Alejandro del Toro.

En el documental apareixen o es parla de varietats agrícoles autòctones com el garrofn pintat, la carlota morada, la fava de Bétera, cols o pimentons; les tomaques de quarantena, Mutxamel o del pebre, el nap de La Yesa, el cogombre de La Nucia, el meló blanc de Carcaixent, l'albergínia de Gandia, entre altres.

L'objectiu de l'audiovisual és promoure accions de sensibilització orientades a la conservació dels recursos fitogenètics en el camp, la recuperació de les varietats tradicionals valencianes i la seua divulgació entre la ciutadania, d'acord amb el Pla de Diversitat Agrària Valenciana, explica l'organització agrària.

Segons el secretari general de la Unió, Carles Peris, "apostar per les nostres varietats autòctones és una bona estratègia per a la conservació de la biodiversitat i fomentar el desenvolupament sostenible del medi rural".

La Unió desitja reflectir en aquest documental tot el procés del cicle de les varietats. Des dels tècnics als agricultors que alimenten amb informació als primers, passant pels consumidors i els xefs que treballen amb aqueixes varietats.

L'organització considera que les persones professionals de l'agricultura poden veure en aquestes varietats una oportunitat per a desenvolupar un mercat diferenciat, de qualitat i sostenible, al mateix temps que es conserven així els recursos fitogenéticos i es recuperen les mateixes.

Al seu torn, també es pretén que les persones consumidores puguen reconéixer i sol·licitar eixes varietats en els mercats, recuperant valors propis i fomentant el consum per part de la ciutadania; així com que siguen cada vegada més emprades en la cuina.

Amb aquest documental també es vol mostrar noves formes de comercialització fora del circuit tradicional com mitjançant l'ús de les xarxes socials, el consum de proximitat o els grups de consum.

El documental s'engloba dins de les ajudes regulades per la Resolució de 9 de març de 2020, de la Conselleria d'Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica, per la qual es convoquen per a l'exercici 2020 les subvencions destinades a programes i projectes educatius i de formació i divulgació per a estratègies de dinamització agroecològiques en l'àmbit de la Comunitat Valenciana, modalitat B.

El documental, que es pot visionar en Youtube, conclou amb un fragment del poema de Vicent Andrés Estellés, 'Cap de bestiar no m'agrada tant': "Cante, llavors, distret, raone amb l'oli cru, amb productes de la terra".