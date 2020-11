Cvirus.- El Gobierno de Benalmádena reclama "más claridad y precisión" a la Junta en las nuevas restricciones

"No queremos improvisación por parte de la Junta, sino medidas claras y contundentes", ha reivindicado Ruiz que junto a Marín ha informado sobre cómo afectan a sus respectivas áreas las nuevas medidas planteadas. Según ha dicho, no han comparecido antes "ya que hemos observado cómo van cambiando constantemente durante los últimos días y queríamos comunicarlas con la máxima claridad posible".

Al respecto, la edil ha indicado que el deporte dentro de una instalación "ha quedado rotundamente prohibido durante la vigencia de la última norma, y por ello hemos suspendido todas las actividades físicas que teníamos dentro del edificio Innova, aunque hemos podido reubicarlas en su mayoría en los espacios que tenemos al aire libre".

"Lamentablemente, en el Espacio Joven de Benalmádena Pueblo esa reubicación ha sido imposible, y desde aquí queremos pedir disculpas por ello a los licitadores: esperamos que esta situación pase lo antes posible", ha añadido.

Ruiz ha considerado que en el Gobierno andaluz "no pueden estar cambiando las normas un día sí y al otro también, ya que no es de recibo que una jornada anuncien que no pueden hacer deporte los menores de 16 años, y a la siguiente que sí".

"Son muchos los recursos que tiene que movilizar esta delegación para habilitar los espacios en los horarios y condiciones requeridas y ponerlos a disposición de los jóvenes, que un día no pueden hacer ejercicio, y al siguiente sí", ha ahondado.

También ha pedido a la juventud benalmadense "responsabilidad", señalando que "el edificio Innova va a permanecer abierto para todas las modalidades deportivas que están permitidas al aire libre, pero no para acudir a sentarse a un banco a ver como otros hacen deporte", anunciando que han quedado precintados.

Por su parte, Marín ha explicado que acababan de tener conocimiento de que por parte de la Junta de Andalucía "ha habido una modificación de la norma del 30 de octubre en cuanto a los horarios de cierre de los establecimientos de hostelería", apuntando que la nueva orden "deja claro que hasta las 21.30 todos los locales de restauración podrán seguir recibiendo pedidos de comida a domicilio, y de esa hora a 22.30 podrán seguir preparando las órdenes recibidas dentro del local y de 22.30 a 23.30 horas se finalizarán los repartos".

"Con esta aclaración queremos resolver todas las dudas surgidas en el sector de la hostelería y que nos están trasladando al Área de Comercio: desde aquí queremos aportar un poco de luz al caos normativo que estamos recibiendo en las últimas horas por parte de la Junta", ha valorado Marín.

Por eso, ha reclamado igualmente a la Junta "más precisión en las normas que vayan promulgando para evitar malentendidos y facilitar a los ayuntamientos su aplicación, en nuestro ánimo de colaboración en la respuesta a esta crisis sanitaria".