Comença la construcció del nou col·legi públic Les Arts amb la previsió que funcione el pròxim curs escolar

Les obres de construcció del nou col·legi públic Les Arts, que canviarà d'ubicació amb motiu de la construcció del Casal España Arena de València, han començat aquest divendres, segons han informat des de Licampa 16/17, promotora del projecte. Com va avançar 20minutos, el mes de setembre passat van començar els treballs previs de moviment de terres i condicionament de la parcel·la.

Licampa 1617 S. L. , societat patrimonial de Juan Roig, destaca que l'inici de les obres és fruit de la col·laboració públic-privada. Aquesta nova infraestructura forma part del mecenatge de l'empresari valencià, i s'integra dins del projecte Licampa 1617, que persegueix construir el Casal España Arena de València, un recinte cobert de referència nacional i internacional sostenible de primer nivell per a la celebració d'esdeveniments esportius, culturals i d'entreteniment, i infraestructures complementàries, com aquest nou col·legi, que dinamitzen el barri, apunten des de la societat promotora.

Per a la construcció d'aquest nou i modern espai, l'empresa té previst destinar de manera altruista 8 milions d'euros del total dels 220 milions d'euros previstos per al finançament del projecte, que es costejarà íntegrament amb el patrimoni personal de Juan Roig.

En la construcció del nou centre, situat sobre una parcel·la pròxima a la localització actual del col·legi Les Arts, (concretament entre els carrers Ángel Villena, Blas Gámez Ortiz i Antonio Ferrandis), destaca la col·laboració d'ERRE com a arquitecte responsable, i la participació d'aproximadament altres 30 proveïdors més. Entre tots, es dóna ocupació a més de 150 persones durant la fase d'obra.

Figuració virtual d'un dels passadissos amb vidrieres. Licampa 16/17

Característiques del nou centre escolar

Entre les principals característiques d'aquest nou col·legi, destinat a educació Infantil i Primària, destaquen els amplis espais diàfans amb gran il·luminació natural; l'increment del seu nombre d'aules, passant de 15 a 20 classes respecte al centre anterior; i la construcció de diferents àrees esportives i una zona d'horta al pati exterior.

A nivell mediambiental, al marge de l'aposta per la vegetació en tot el recinte amb els seus corresponents beneficis que aportaran als usuaris del centre, com la millora de la qualitat de l'aire, s'han pres una serie mesures respectuoses amb el medi ambient. Entre aquestes, destaca la il·luminació LED i els detectors de presència en zones concretes, o els falsos sostres amb plaques de fibres vegetals que milloren l'aïllament i redueixen la contaminació acústica.

A més, amb l'objectiu d'aprofitar al màxim els recursos naturals, s'aposta per grans espais envidrats que permeten l'entrada de llum natural, com a corredors amb vidrieres que donen a patis interiors amb vegetació; i mecanismes de control solar i ventilació natural croada a les aules.

Finalment, s'ha apostat per materials de gran qualitat i superfícies higièniques fàcils de netejar, pensant sempre en el manteniment i en la sostenibilitat del centre.

Pla general del futur col·legi públic Les Arts. Licampa 16/17

Horitzó de l'obertura, el curs 2021/2022

El director gerent de Licampa 16/17, Víctor Sendra, agraeix la labor de tots els implicats, ja que "la seua disponibilitat ha fet possible l'objectiu d'arrancar formalment la construcció al novembre, amb l'horitzó posat en què, si no hi ha contratemps importants, aquest nou i modern espai s'inaugure en el curs escolar 2021/2022". Així mateix, ha assenyalat que aquest inici d'obra "suposa complir un altre dels compromisos oferits i acordats en la concessió de la parcel·la on construirem l'Arena, del qual ens sentim molt satisfets".

La vicealcaldessa i regidora de Desenvolupament i Renovació Urbana, Sandra Gómez, ha ressaltat que es tracta d'un projecte important per a la ciutat i per al districte de de Quatre Carreres i ha posat en valor la col·laboració amb l'entitat perquè aquest projecte siga realitat com més prompte millor.

Gómez ha ressaltat que aquesta actuació és un exemple "del resultat d'una col·laboració public-privada per a afavorir els interessos generals de la ciutadania. En aquest sentit, ha recordat que des d'Ajuntament s'ha treballat amb agilitat per a fer realitat un projecte amb una repercussió econòmica i social inqüestionable per a València.

Per part seua, el director general d'Infraestructures Educatives de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport, Víctor Garcia, ha manifestat que és "molt bona notícia que arranquen les obres del nou CEIP Les Arts i que es tinga la previsió que el pròxim curs la comunitat educativa del centre compte amb les noves instal·lacions", i ha afegit: "A més, amb un calendari que permet que aquest curs estiguen en les seues actuals instal·lacions i per al pròxim es traslladen a les noves sense que això interferisca en la seua rutina educativa, i més en l'actual context de pandèmia".

Una vegada finalitzada la construcció del nou centre, la previsió és demolir les actuals instal·lacions educatives per a construir sobre eixa parcel·la part de la resta de les infraestructures complementàries del projecte, com el parc públic amb zones verdes o el pàrquing.