El alcalde de Ribadavia (Ourense) apela a la "disciplina social" tras el cierre perimetral del ayuntamiento

El regidor ha señalado que a día de hoy la localidad cuenta con 67 casos activos -10 menos en comparación con la semana pasada-- y ha destacado que "no es de extrañar" que entren en vigor estas medidas en la villa puesto que "esa posibilidad" estaba sobre la mesa en los últimos días.

Además, ha expuesto que, tras el brote de la residencia geriátrica, también se han dado casos en el centro escolar, por lo que "se entiende la decisión tomada".

Ha subrayado que se acatarán todas las medidas, que "ya son las impuestas en otras áreas cercanas como la de O Carballiño" y que "no pillan de sorpresa".

En la misma línea, ha señalado que el ayuntamiento explicará a la ciudadanía la nueva situación, si bien ya "se han colgado publicaciones en las distintas redes sociales alertando de los cambios de última hora".

Fernández ha apelado a la "disciplina social, la responsabilidad individual y el buen comportamiento" en cuanto a respetar las medidas para "intentar" que se reduzca el impacto de la pandemia "lo antes posible" y para que también las limitaciones "tengan la menor duración posible y aquellos negocios que deben cerrar pueden recuperar su curso habitual".

CRIBADO POBLACIONAL

Asimismo, el alcalde ha informado de que el Sergas se ha puesto en contacto con el ayuntamiento para la realización de un cribado entre la población de Ribadavia que se llevará a cabo en la tarde de este sábado en el edificio del colegio de la Alameda.

El segmento de edad en el que se realizarán las pruebas abarca desde los 25 años a los 65 años y las personas que tendrán que acudir a los test serán citadas a lo largo de este viernes.

César Fernández ha aseverado que "la intención" es lograr 500 PCR para "tener una foto lo más exacta posible de la incidencia real de la covid entre los habitantes".

Del mismo modo, ha pedido que "no se acerquen personas no citadas previamente", pues "no se le realizarán las pruebas". Por último, ha llamado a "ser consecuentes" y "respetar" las órdenes de sanidad, "que son los que entienden qué comportamientos tomar".