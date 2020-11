Urgencias del Hospital Miguel Servet abre una nueva área para pacientes con sospecha COVID

Este espacio dispone de cuatro boxes de exploración, nueve puestos de espera de resultados de exploraciones y ocho puestos de tratamiento, así como área de control, almacén, farmacia, salas de trabajo y otras áreas de apoyo, según ha informado el Departamento de Sanidad del Ejecutivo aragonés.

Para su puesta en marcha ha sido preciso realizar diversos trabajos de adaptación que aseguren la ventilación en condiciones óptimas de seguridad, además de adecuar los espacios y otras tareas como instalación de tomas de oxígeno, conexiones de telefonía, datos, entre otros trabajos realizados por el servicio de Ingeniería y Mantenimiento en un tiempo mínimo.

Las ventajas más destacables que ofrece este proyecto, iniciativa del Servicio de Urgencias, son la accesibilidad y una mayor dotación de espacio para la asistencia tanto para enfermos con como para aquellos que requieren de una atención urgente por otros procesos.

En los meses de marzo y abril de 2020 la atención a patología no COVID fue muy baja, casi inexistente en algunas jornadas. Sin embargo, en la actualidad no es así y ha sido preciso recuperar espacio para la atención de los pacientes que presentan otras enfermedades no COVID.