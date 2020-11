El Museu de les Ciències estrena la instal·lació musical 'Emospheras' en l'exposició 'Play. Ciència i música'

Llum, so i vibració interactuen de forma conjunta i sincronitzada en les 'Emospheras'. Es tracta d'un instal·lació dissenyada pel Museu interactiu de la música de Màlaga (MIMMA) que amplifica la recepció de la música en el 250 aniversari de Ludwig Van Beethoven, nascut el 16 de desembre del 1770.

En les 'Emospheras', el públic visitant sent, sent i veu l'obra de Beethoven gràcies a la combinació de so, vibracions i llums de múltiples colors.

El Museu estrena aquesta nova instal·lació en el seu 20 aniversari. Inaugurat el 13 de novembre del 2000, en aquestes dos dècades ha superat els 12 milions de visitants, s'han engegat més de 300 exposicions i 1.700 activitats de divulgació amb l'objectiu d'acostar la ciència a la societat.

Aquest mes hi ha una programació especial amb un descompte del 20 per cent en les entrades al Museu, l'encès verd de l'edifici a partir de les 20 hores i s'han organitzat visites guiades especials.

A més de la nova exposició 'Play. Ciència i música', entre les novetats destaca l'espectacle científic 'Alt Voltatge' en el Teatre de la Ciència.