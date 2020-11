Tranvía Verde defiende que su alegación es "correcta", señala la "equivocación" y prevé otro recurso de alzada

El gerente de Urbanismo, Rafael Márquez, explicaba que "fruto de una calificación incorrecta en el Registro" del Ayuntamiento, las citadas dos alegaciones "no llegaron al organismo de Urbanismo" encargado de analizarlas, por lo que ha sido acordado "retrotraer el procedimiento, responder a esas alegaciones y de nuevo otorgar la calificación ambiental, una vez subsanado ese defecto formal".

Javier Alba, portavoz de Tranvía Verde, ha manifestado al respecto, en declaraciones a Europa Press, que la alegación de su entidad estaba "correctamente" formulada, señalando la "equivocación" cometida por la administración local y el "derecho" de la asociación a que su reclamación sea contestada.

No obstante, ha reconocido que la entidad prevé que su alegación sea desestimada, al igual que otras similares. "No esperamos ningún cambio del Ayuntamiento", ha dicho, exponiendo que una vez sea desestimada dicha alegación, Tranvía Verde interpondrá un recurso de alzada contra dicha decisión, en relevo del recurso de tal índole que ya había registrado junto a otros colectivos por la desestimación de las alegaciones de los grupos ecologistas contra el documento de la citada calificación ambiental.

LOS RECURSOS DE ALZADA

Recientemente, el grupo ADICI de investigación de la Universidad de Sevilla, A Contramano, Ecologistas en Acción, la Asociación Parque Vivo del Guadaíra, Tranvía Verde, la Plataforma Sociedad Civil de Sevilla y la Asociación de Defensa del Patrimonio de Andalucía (Adepa), formalizaban sus recursos de alzada contra la desestimación de las alegaciones previamente formuladas respecto a la calificación ambiental del proyecto constructivo la primera fase del proyecto de ampliación del tranvía desde la parada de San Bernardo hasta la estación de trenes de Santa Justa, a través de las avenidas de San Francisco Javier y de Luis de Morales.

A tal efecto, un portavoz de Tranvía Verde explicaba a Europa Press que con estos recursos de alzada será "agotada la vía administrativa" y los colectivos podrán "recurrir" a la vía judicial, en concreto al orden Contencioso Administrativo, para impugnar los "numerosos errores y elementos contradictorios" que a su juicio salpican el proyecto de ampliación del tranvía hispalense.

Además, recordaba que el pleno del Ayuntamiento habrá de "pronunciarse" sobre estos recursos de alzada, con lo que el debate sobre el asunto "volverá" a la institución municipal, ante la "tala de 128 árboles" implícita en la instalación de la plataforma tranviaria y la "continua improvisación" que a su entender marca la iniciativa del Gobierno local del PSOE de compensar tal extremo incluyendo "corredores verdes" en las actuaciones de reurbanización de las avenidas afectadas por las obras.

Así, en estos recursos de alzada, recogidos por Europa Press, se esgrime que "no es cierto que el Plan General de Ordenación Urbana establezca la conexión (tranviaria) entre San Bernardo y Santa Justa a través de Nervión", con lo que la actuación "no está amparada" por el planeamiento urbano, según los colectivos. Además, alertan de que actualmente rige aún el Plan de Movilidad Urbana Sostenible de 2012, que "no recoge la ampliación" del tranvía, con lo que el proyecto, en este caso la primera fase de la ampliación, comprendida entre San Bernardo y el centro comercial Nervión Plaza, "no se ajusta al ordenamiento jurídico administrativo" e incurre en "graves y manifiestas infracciones de la normativa aplicable".

Por eso, en estos recursos de alzada se solicita la suspensión y "revocación" en toda regla de la actuación, que cuenta con su plan especial plenamente aprobado y que tras el trámite de la calificación ambiental, afronta ya la aprobación del proyecto constructivo de esta primera fase, comprendida entre San Bernardo y el centro comercial Nervión Plaza, y la licitación como tal de las obras.

EL PROYECTO COMPLEMENTARIO

En ese sentido, el concejal de Hábitat Urbano, Antonio Muñoz (PSOE), precisaba en su día que las alegaciones formuladas en el procedimiento de calificación ambiental del proyecto constructivo de esta primera fase de la ampliación del tranvía habían sido desestimadas, porque el proyecto complementario promovido para dotar de "corredores verdes" a las avenidas afectadas "resuelve" supuestamente las incidencias señaladas en tales alegaciones, en materia de "déficit y cuestiones de zonas verdes, carril bici y árboles".

Según el Gobierno local del PSOE, mediante dicho proyecto complementario a la ampliación del tranvía, que según los ecologistas implica la tala de 128 árboles, las avenidas de San Francisco Javier y de Luis de Morales contarán con unos 15.000 metros cuadrados de sombra gracias a la plantación de nuevo arbolado en los laterales de tales vías y serán reducidos los carriles de circulación de tráfico privado, entre otros aspectos de mejora medioambiental.