JSA critica que la Junta "desmantela" la FP pública y se centra en la privada "como negocio para la educación"

En una rueda de prensa en la capital, dentro de la campaña informativa de la organización y junto a la parlamentaria andaluza del PSOE Beatriz Rubiño, Villarejo ha recordado que "si sumamos que no se han querido bajar la ratio en la FP pública, no se aumentan profesores ni se ha querido cubrir la demanda, es una clara demostración de que no se apuesta por la educación pública".

En este sentido, ha detallado los recortes llevados a cabo por el Gobierno andaluz "de más de 100 millones a la universidad, de más de 30 millones los planes de empleos joven o en el presupuesto del Instituto Andaluz de la Juventud", ha concluido.

Por su parte, Rubiño ha agradecido a JSA "su implicación en la Educación en nuestra tierra y por defender una Educación pública y de calidad, que no solo aplique la igualdad como principio a seguir, sino también, el de la equidad", ha dicho.

Para la portavoz de Educación en la cámara parlamentaria andaluza, esta campaña "es más necesaria que nunca, dada la deriva privatizadora del Ejecutivo andaluz y las decisiones que está tomando Javier Imbroda desde que llegó a la Consejería de Educación", ha manifestado.

"Desde que llegaron vemos como se considera a la educación como negocio", ha añadido, aludiendo a que el decreto de escolarización "es una clara apuesta por la educación privada ante la pública". Del mismo modo, ha dicho que se baja la ratio en la privada y se contratan profesores, además de ampliar los conciertos en la FP.

Ante esto, ha advertido que la educación pública "se acabará convirtiendo en algo residual", por lo que, afirma, "esta campaña de JSA es más necesaria que nunca, porque la educación pública es la que garantiza la igualdad y la equidad en toda Andalucía".