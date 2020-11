Melodie, de 'La isla de las tentaciones', desvela cuánto pesa y se sincera sobre su relación con Beltrán

Melodie Peñalver fue una de las protagonistas de La isla de las tentaciones. Su actitud y cómo afrontó su paso por el programa hicieron que la joven se volviera uno de los personajes más queridos. Ahora, con motivo del estreno de su canal de Mtmad, la de Elche ha querido compartir algunos detalles de su vida para que se la conozca mejor.

En el vídeo, Peñalver cuenta que ella era una persona desconocida prácticamente hasta que entró en el reality, a penas tenía 2.000 seguidores en Instagram, donde se dio a conocer. "Nunca había entrado en un programa de televisión, apenas hacía caso a las redes sociales. Ahora estoy asimilando un poco todo esto. Aún me cuesta, me da cosa dar el paso y mostrar un poco mi vida", dice la exconcursante en el vídeo.

La joven piensa que su vida "ha cambiado al 100%" y es que entró con una pareja con la que llevaba nueve años y salió sin él, con otras amistades y otros pensamientos. Además, esta no ha dudado en hablar claramente sobre su actitud en el programa. "No entiendo a la Melodie de antes de entrar al programa. Yo en mi día a día no me aplicaba los consejos, no era segura, no cogía el toro por los cuernos... Me había acostumbrado a ser de una forma", revela.

En cuanto a su relación con Beltrán, esta ha querido empezar explicando que salió sola de la isla y que tardó un tiempo en verle. La de alicante ha querido también especificar cómo están ahora las cosas con Beltrán y con Cristian, su expareja.

"Nos vemos mucho, al que más veo es a Beltrán. Tenemos una relación muy guay en la que nos apoyamos mutuamente, en la que nos apetece estar juntos cada vez más y ya está. No quiero poner etiquetas", asevera la exconcursante.

En cuanto a Cristian, asegura que no quiere hablar mucho de él porque no le apetece y le ha hecho mucho daño, y sentencia: "Me he dado cuenta que no quería seguir con él". Esta explica que, aunque mucha gente le dice que este no le hizo en el programa nada malo, hay otras cosas de las que se fue dando cuenta con el transcurso del programa.

Por otro lado, la influencertambién ha respondido a una de las preguntas más recurrentes: cuánto pesa y cuál es su estatura. "Mido 1,73 cm, peso unos 57 kilos. Cuando estaba en la isla pesaba unos 53 kilos. Ahora he cogido un poco de peso. No estoy mal", confiesa en el vídeo.