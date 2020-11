El World Press Photo 2020 llega a Barcelona con las fotografías que "anticipaban" los retos de hoy

La exposición World Press Photo (2020) vuelve por décimosexta vez a Barcelona, este año como una de las pocas ciudades del mundo que la acogerán debido a la crisis del coronavirus.

El Centre de Cultura Contemporània de Barcelona (CCCB) exhibe desde este viernes y hasta el 20 de diciembre las fotografías de 2019 galardonadas en el prestigioso concurso de fotografía, entre las que hay las de los catalanes Ricard García Vilanova (Tercer Premio de Temas de Actualidad) y Ramon Espinosa (Tercer Premio de Noticias de Actualidad) y las del sevillano Antonio Pizarro (Naturaleza).

El mundo justo antes del coronavirus

Una edición, esta, que todavía no recoge la crisis del coronavirus, pero que "anticipa visualmente" algunos de los grandes retos del mundo de hoy que están vinculados, como la crisis climática o la relación entre humanos y animales.

La fundación Photographic Social Vision i el CCCB no ha querido renunciar a acoger una nueva edición del World Press Photo, que se estrena este viernes con pocos cambios en la presentación (más allá de limitar y orientar la circulación de la visita), pero en cambio amplía el programa de visitas guiadas con el formato en línea, disponible para escuelas y público general a través de la plataforma Filmin.

"Visitar la exposición este año es un lujo, porque vemos como ya en 2019 los fotógrafos anticipaban visualmente todos los grandes retos del mundo: crisis climática, la relación extraña que tenemos con la fauna, los pangolinos...", constata la responsable de la fundación organizadora de la exposición, Sílvia Omedes. Además, es casi seguro que no habrá las colas y aglomeraciones de otros años, apunta, así que también la visita física puede resultar más cómoda.

Omedes está contenta, además, por el hecho de que este año haya tres fotógrafos locales, dos catalanes y un sevillano, que han recibido el reconocimiento del prestigioso concurso internacional. "Celebramos que por fin gane un World Press Photo, porque es un freelance con 20 años de experiencia y un gran fotógrafo con mucho talento", dice sobre el premio a Garcia Vilanova.

Una mujer observa este viernes una de las fotos ganadoras del World Press Photo 2020 en el CCCB de Barcelona. ACN

El fotógrafo ha venido a Barcelona para participar en la inauguración de la muestra que recoge su fotografía ganadora. Una instantánea captada en las calles de Irak en otoño de 2019 que muestra a uno de los heridos en las protestas que vivía –"y aún vive"- el país y que se han cobrado al menos 600 vidas, según explica el fotoperiodista.

García Vilanova subraya que aquella imagen no la publicó ningún medio. "Intenté publicarla en diversos medios y ninguno la recogió; esta es la gracia de este concurso, que da visibilidad a temas que no han sido plasmados por los medios". El fotógrafo destaca que "la agenda informativa" obvia temas como "la muerte de 600 personas" y da absoluto protagonismo a las elecciones en los Estados Unidos, porque "nos olvidamos del valor que tiene la vida humana, sobre todo en conflictos con los que no tenemos proximidad".

El trabajo de García Vilanova en Irak da continuidad a una tarea de años -también en Siria y Libia- para documentar la violencia del Estado Islámico. En este caso, el tema no es el terrorismo yihadista pero sí que "forma parte de un contexto geopolítico" que no ha dejado de interesar al fotógrafo a pesar de la dureza y los peligros que entraña, vividos en carne propia.

Las fotografías del World Press Photo 2020 recogen otras protestas ciudadanas recientes, como hace habitualmente, y aborda también cuestiones como la desigualdad de género, las expresiones de odio de signo diverso por todo el mundo, sin olvidar la crisis climática, e incluso el mundo de los deportes.