L'aeroport de Castelló activa la construcció d'un centre de manteniment d'avions promogut per una aeronàutica

El conseller de Política Territorial, Obres Públiques i Mobilitat, Arcadi España, ha explicat que aquest projecte "suposa un pas més en l'estratègia de diversificació i desenvolupament integral de l'aeroport de Castelló, ja que permetrà reforçar la cartera de servicis de la infraestructura".

El conseller ha incidit en "la capacitat que està mostrant l'aeroport, en col·laboració amb la iniciativa privada, per a generar inversió, activitat i ocupació en l'actual context de crisi per la pandèmia, adaptant-se a les condicions que planteja el mercat". En aquest sentit, ha apuntat que el nou centre manteniment d'avions "donarà resposta a les necessitats de les aerolínies, afectades per l'aturada que pateix el sector de l'aviació".

L'hangar -que està previst que estiga operatiu a la fi de desembre- abastarà una superfície de 2.500 metres quadrats i acollirà tasques de manteniment d'avions de passadís únic de les famílies A-320 i B-737.