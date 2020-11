VOX dice que los PGC son "irreales" y los PGE están "manchados de sangre con el sello de ETA"

Del Valle se ha referido al "bochornoso" espectáculo vivido ayer en las Cortes "y Bildu, que son los filo etarras, presumiendo de que son determinantes para la gobernabilidad de España." Según ha detallado, Cataluña se lleva la mayor parte de las inversiones, un 48% más, mientras que para Cantabria bajan un 14%.

Según el diputado, el presidente cántabro, Miguel Ángel Revilla (PRC), "ha sido engañado por el Partido Socialista. En su día firmaron el papeluco, estaban tan contentos con su papeluco, y al final han recogido las partidas correspondientes a lo que se recogía en ese pacto, pero con unas cuantías mínimas, irrisorias", ha sostenido.

Al respecto, Del Valle ha instado a Revilla a romper esa coalición de gobierno "por dignidad" y a buscar apoyos "con el resto de corporaciones políticas necesarias para salir adelante y terminar la legislatura".

Por otra parte, para el grupo parlamentario Vox en Cantabria los Presupuestos Generales de Cantabria (PGC) son "irreales".

Según Palacio, desde el Gobierno PRC-PSOE "han realizado una suplantación de los presupuestos del año pasado" sin tener en cuenta que "todo ha cambiado", que la sociedad está "en caída libre", con falta de recursos y que el Covid está provocando el cierre de "muchísimas empresas".

Además, para Vox en estas cuentas hay "cosas absolutamente escandalosas".

Así Palacio ha desvelado que al capítulo de Fomento de la Igualdad de Oportunidades entre Mujeres y Hombres el Gobierno de Revilla "con su socio socialista" dedica de una partida global de 3.493.880 euros, pero de esa cuantía "tan solo 140.000 euros serán ayudas a las víctimas de violencia de género", es decir, el 4%, mientras que el resto se destina a "pago de estudios, campañas y asesores".

"Ese es el modelo de presupuestos, de sociedad y de Gobierno cántabro que define los presupuestos", ha advertido Palacio.

Sobre el capítulo de Cooperación al Desarrollo Internacional, el diputado ha defendido que no debe ser competencia de las comunidades autónomas sino del Gobierno de la nación.

"Lo hacemos desde aquí porque hemos creado un entramado de organizaciones no gubernamentales que necesitan estas ayudas para seguir subsistiendo; luego no se tratan de ayudas al desarrollo, sino ayudas a amigos o negocios o cooperaciones no gubernamentales", ha sostenido.

El portavoz se ha referido además al proyecto de Promoción y Servicios a la Juventud al que se destinan 3.425.480 euros, cuando en su opinión "no hay mejor manera que proteger y promocionar la juventud que ayudar a nuestros jóvenes a trabajar".

A su juicio, estos casi 3,5 millones se deberían emplear en un plan de empleo juvenil.

Así, sumando las partidas de estos tres capítulos (Igualdad, Cooperación al Desarrollo y Juventud) se alcanza una cuantía de 9.451.244 euros.

Cerca de 9,5 millones que, según Palacio, se podrían destinar a ayudas económicas directas para hosteleros y comerciantes, "que llevan semanas pidiendo auxilio, con la soga al cuello y con el fantasma del cierre de 6.000 negocios hosteleros y más de 20.000 empleos directos".

"Generaríamos una cantidad de 9 millones que podemos destinar directamente a la hostelería", ha propuesto, enfatizando que el cierre de la hostelería que se va a producir, "de los miles de puestos de trabajo que se van a perder en los próximos meses, va a suponer un empobrecimiento de Cantabria equivalente a 10 años de esfuerzo sostenido".

VOX es partidario de una situación "radicalmente distinta" al abogar porque los gastos de la estructura administrativa sean "los mínimos posibles" y ese dinero ahorrado "en amiguetes y chanchullos" se destine a la sociedad que está en situación precaria.

Según Palacio, no hay una programación en los presupuestos que busque la recuperación económica por lo que espera que en la fase de enmiendas el Gobierno "entienda estas cosas y cambie la dirección de su actuación y empiece a trabajar para el pueblo en vez de vivir del pueblo".