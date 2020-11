AMP.- En estat crític una jove apunyalada en ple carrer al Campello

La víctima, de nacionalitat colombiana, es troba en estat crític en l'hospital mentre que el presumpte autor dels fets, de 28 anys, d'origen espanyol i veí del Campello, serà posat a disposició judicial tan prompte com es finalitze la instrucció de les primeres diligències, segons ha informat la Guàrdia Civil.

Sobre les 7.30 hores, el CICU ha rebut la sol·licitud per a assistir una dona ferida per arma blanca en el carrer Pla de Sarrió del Campello. Fins al lloc s'han desplaçat dos unitats de Suport Vital Bàsic (SVB), una unitat del SAMU i un metge d'Atenció Primària, segons ha informat el Centre d'Informació i Coordinació d'Urgències (CICU).

Els servicis mèdics han assistit la jove i, després d'aconseguir estabilitzar-la, ha sigut traslladada a un centre hospitalari de la província en l'ambulància del SAMU. Els sanitaris han atès un home de 50 anys per crisis d'ansietat, que també ha sigut traslladat a un centre hospitalari en una unitat de SVB.

L'Equip de Policia Judicial de la Guàrdia Civil de Sant Joanha iniciat les investigacions per a aclarir els motius pels quals s'ha produït el brutal atac, ja que les primeres investigacions apunten al fet que no existia cap tipus de relació entre ells, segons ha informat l'institut armat en un comunicat.

Segons la Guàrdia Civil, un home es va abalançar a una dona per l'esquena i li va assestar diverses punyalades amb un arma blanca. Diversos testimonis, alertats pels crits de la víctima, van acudir en el seu auxili i van alertar el 112.

Immediatament van acudir diverses patrulles de la Guàrdia Civil del Campello, que van detindre l'home com a presumpte autor d'un delicte d'homicidi en grau de temptativa. La víctima, de nacionalitat colombiana, va ser traslladada de manera urgent a l'hospital, per a ser atesa per les ferides causades amb una navalla de grans dimensions.

Segons fonts municipals, el presumpte autor dels fets podria haver patit algun brot d'una malaltia mental.