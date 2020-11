Oltra, després del suport de Bildu als PGE: "L'important és que tinguem Pressupostos i no els vitalicis de Montoro"

La vicepresidenta i portaveu del Consell, Mónica Oltra, ha defès aquest divendres que "l'important és que haja Pressupostos" Generals de l'Estat (PGE) per al 2021, després del suport anunciat per Bildu al projecte del Govern, i que "per fi substituïsquen als de Montoro que tenien aspecte de ser vitalicis" des del 2018.