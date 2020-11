El PSOE pide negociar con contratas los pagos pendientes y dedicar parte del remanente a reactivar economía

"Seguro que las empresas estarían de acuerdo en esta situación de pandemia" ha indicado Ros Cihuelo, quien ha recordado que, aunque las revisiones de precios datan de años que se remontan a 2014, todos los meses cobran sus certificaciones.

"Hay que dedicar una parte del remanente de tesorería a la reactivación del sector económico de la ciudad, mandatado por la Unión Europea, que está tomando decisiones totalmente contrarias a la anterior crisis económica", ha enfatizado.

En rueda de prensa, la concejal socialista ha criticado la decisión "legítima, pero política" del Gobierno de la ciudad, PP-Ciudadanos, de destinar a FCC más de 31 millones de euros en el pago de revisiones de precios desde 2014 y unos 7 millones a la contrata del autobús urbano, Avanza.

Ros Cihuelo ha expuesto que al igual que se han eliminado las reglas fiscales "se deben negociar los pagos", porque destinar los 40 millones para abonar las revisiones de precios desde 2014, en el peor año, es una decisión "política y sin alma".

Ha asegurado que el Gobierno de España ha suspendido las reglas fiscales para 2020-21 con el espíritu mandatado por la UE al activar la cláusula de salvaguarda para reconstruir la actividad económica. "Si se suspenden reglas fiscales es para dedicar los remanentes en reconstruir la actividad económica. Si se dedica para paga deuda de qué sirve suspender las reglas fiscales", se ha preguntado.

"SIN ALMA"

A su parecer, la gestión del Gobierno de Zaragoza es "carente de empatía y alma y son decisiones tomadas antes de la pandemia que las mantienen". Para la socialista, "se acaban las pocas esperanzas de que el Gobierno de Zaragoza entendiera la situación de excepcionalidad de la pandemia".

Ha reconocido que es una decisión "legítima", pero también política" y ha observado que corresponde a un "patrón" al señalar que "a pesar del decreto del Gobierno de España para poder usar el 20 por ciento del remanente para gastos sociales, ya tenían decidido dar el montante a ambas contratas y ni un euro para atener las necesidades extraordinarias de gasto social. Zaragoza es la única que no lo ha usado para ese objetivo".

También ha aludido al informe de la Intervención que reza: "al suspenderse las reglas fiscales y de gasto el remanente se puede destinar a lo que se quiera". Ros Cihuelo ha lamentado que el Gobierno ha preferido dedicar el dinero a las multinacionales.

Asimismo, ha manifestado que "es falso" que el Ministerio de Hacienda diga que se tenga que destinar a las contratas, sino que "dice que se debería pagar a los proveedores para no aumentar la morosidad" y, según Cihuelo "hay que distinguir esos pequeños proveedores de una gran multinacional, que cobra todos los meses sus certificaciones".

La edil ha subrayado lo sigiente: "No es cierto que tengan la obligación de pagar a las contratas lo dice el interventor y no se eliminan las reglas fiscales para pagar deuda sino para reactivar la economía".

Ha augurado que aunque en el 2021 no estarán en vigor reglas fiscales el Gobierno PP-Cs "no hará un plan de rescate porque es una decisión política y tiene que quedar claro". "Estamos en desacuerdo y consternados porque lo que no llegue a los ciudadanos por otras instituciones no llegará por este Gobierno de Zaragoza carente de alma".