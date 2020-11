Oltra defèn la reforma fiscal del Botànic perquè "tampoc passa res" perquè els molt rics paguen una mica més

En roda de premsa després del ple setmanal, ha assegurat que és una bona notícia que els grups del Botànic hagen tancat aquest acord per a la llei de mesures fiscals de la Generalitat, la coneguda com a llei d'acompanyament als pressupostos de 2021, la qual es debat la setmana vinent en Les Corts.

PSPV, Compromís i UP aposten per "avançar en la senda de la justícia fiscal i la progressivitat iniciada l'any 2017" amb nous trams superiors de l'IRPF per a les rendes altes, un impost a grans tenidors de vivendes buides i un altre mediambiental per a instal·lacions de transport d'energia elèctrica.

Oltra, també coportaveu de Compromís, ha defès aquesta fiscalitat més justa on "qui més té faça un esforç una mica més gran en temps de pandèmia, sobretot perquè han tingut beneficis", amb l'objectiu de reforçar les polítiques sanitàries, socials i econòmiques per a afrontar la triple crisi.

"Les classes mitjanes i populars fan un esforç molt gran per a contribuir a la fiscalitat de tots; tampoc passa res perquè eixe 0,6% de les rendes molt altes facen un xicotet esforç que, per descomptat, no és comparable", ha asseverat.