Oltra assegura que no s'ha reunit amb Puig després de les discrepàncies i defèn el "respecte mutu" en el Botànic

20M EP

La vicepresidenta i portaveu del Consell, Mónica Oltra, ha assegurat aquest divendres que encara no s'ha reunit amb el president de la Generalitat, Ximo Puig, després de les discrepàncies de les últimes setmanes per les restriccions contra el coronavirus i el pressupost de la seua Conselleria d'Igualtat per al 2021.