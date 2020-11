Vox pide la nulidad del último pleno por "vulneración de derechos fundamentales por parte del Presidente de la Junta"

Los diputados del Grupo Parlamentario han presentado este viernes en la Junta General del Principado la petición de declarar nulo dicho pleno al considerar que se dio una "vulneración de los derechos fundamentales recogidos en el artículo 23.2 de la CE que reconoce el derecho a participación política de un cargo público, por la incorrecta aplicación de los artículos 95, 132.a y 133.3 del Reglamento de la Junta General del Principado de Asturias".

El presidente de la Junta expulsó a Blanco tras llamarle al orden en reiteradas ocasiones después de que Blanco tomase la palabra para pedir a la diputada de Podemos, Nuria Rodríguez, que retirase sus afirmaciones llamando "fascista y ultraliberal" a su formación.

A juicio de Vox, el presidente de la cámara infringió el derecho fundamental de su portavoz "al impedirle el derecho a voz y voto en la sesión plenaria, lo que supone impedir de modo arbitrario el ejercicio de facultades que forman parte de la función representativa".

"La petición de nulidad del pleno no es un ataque a la institución, es la oportunidad que le damos al Presidente de la Cámara de reconocer un error, de estar a la altura de la institución que representa y devolver al cargo que ostenta la imagen de imparcialidad que ha perdido", ha señalado este viernes el portavoz de Vox.

Blanco y su compañera de bancada, Sara Álvarez, han presentado un documento, que consta de nueve páginas, que enumera los incumplimientos del Presidente de la Junta General del Principado que, "entre otros, infringió el Reglamento propio de la Cámara en su artículo 95 al no atender a la petición de amparo".

Recuerdan que esta petición por la que el presidente de la Cámara 'cuando la alusión afecte al decoro o dignidad de un Grupo Parlamentario, podrá conceder al diputado el uso de la palabra'. Sin embargo, Marcos Líndez no permitió al portavoz de Vox el uso de la palabra en ningún momento, ni tampoco atendió a su súplica de que se retiraran las ofensas proferidas contra Vox y "contra los miles de asturianos que este partido representa en Asturias".

"Parece ser que el presidente de la Junta considera que mantener el orden en el parlamento es ponernos un bozal a todos aquellos parlamentarios que pedimos el uso de la palabra cuando nos insultan", señala el portavoz.

El grupo parlamentario explica que ha decidido plantear acciones legales ante el incumplimiento del Presidente de la Cámara del reglamento de la Junta y de las funciones y competencias que el cargo le confiere, aunque añade que "a tenor de los antecedentes, Vox Asturias no confía en que el propio presidente reconozca su falta de imparcialidad por lo que, de no retractarse, el camino ordinario que recorre la vía legal iniciada hoy es, como siguiente paso, trasladar nuestra petición al Tribunal Constitucional".

"El Presidente de la Junta no ha estado a la altura del cargo que ocupa. Si no conoce el reglamento es muy grave, y si lo conocía, y no lo aplicó es igualmente muy grave". En este sentido, Ignacio Blanco recuerda que no es la primera vez que se profieren insultos contra los diputados de Vox sin respuesta por parte del presidente del JGPA.

Asimismo, los diputados de VOX Asturias, han agradecido públicamente el apoyo explícito recibido por parte del PP, Ciudadanos y Foro. Blanco, ha anunciado que los servicios jurídicos de Vox Asturias trabajan en abrir nuevas vías para "condenar" la actuación de Marcos Líndez.