Las primeras palabras de Remí, el novio de Maite Galdeano, sobre su relación: "Me gusta de ella lo invisible"

Maite Galdeano está enamorada. Así lo demostró el pasado miércoles, cuando publicó una foto con Remí, su nueva pareja, durante una cena familiar con sus hijos. Sin embargo, no ha sido hasta este viernes cuando se les ha podido ver hablar sobre su relación ante la prensa, tal y como ha recogido Europa Press.

"Os voy a presentar a mi novio en exclusiva y no os cobro la exclusiva. Os presento a Remí, un parisino francés científico, muy reconocido", avanzó la exconcursante de Gran Hermano, que aseguró que su novio "habla cinco idiomas": "Él puede hablar francés, inglés, español, italiano perfecto y árabe".

Remí dijo que lo que más le gusta de su novia es "lo invisible, lo que no se puede decir"; y confesó sentirse muy feliz por su relación con Sofía Suescun y Cristian Suescun: "La Sofía y el Cristian, todos los niños del mundo son míos. Maravillosos". "Estamos muy felices, mis hijos como me ven muy enamorada y además de un hombre de bien, no con un cualquiera...", añadió la exautobusera.

Mirad este hombre por dios :_ pic.twitter.com/weC8nLU7uI — LEYENDITA 56,3% ✈🔥 (@FansAdaraa) November 13, 2020

Además, Galdeano explicó que piensan irse de vacaciones a París, la ciudad natal de Remí, y luego "a la India". "Vamos a ir a París a tu mansión. Me he vuelto loca con él. Me gusta aprender de un científico. Las cosas han cambiado y me toca aprender de esta gran persona que está a mi lado".

Con un cigarro entre los dedos y una taza, Remí, que también dice ser profesor en la universidad, se mostró de lo más cariñoso con la exconcursante deLa casa fuerte. "No importa lo que vamos a hacer", zanjó sobre sus planes, dejando claro que ambos piensan solo en disfrutar de esta nueva etapa juntos.