PP exige la apertura "ya" de la nueva Estación de Autobuses de Logroño "sin esperar 2 años o más" y del parque contiguo

En una comparecencia frente al propio parque sobre la nueva estación, en la que ha estado también la concejala 'popular' Patricia Lapeña, Cuevas ha reclamado al Ayuntamiento de Logroño que "trabaje, que actúe para proceder a la licitación inmediata del equipamiento de la nueva Estación de Autobuses de Logroño, para que no haya que esperar ni uno ni dos años para su puesta en marcha, como afirmó el alcalde".

A ello ha sumado el diputado regional 'popular' la petición al Consistorio para que "abra el parque contiguo para el disfrute de los ciudadanos", así como que "desatasque el paralizado Nudo de Vara de Rey, un auténtico drama para la ciudad".

"Hace año y medio que Hermoso de Mendoza y su Gobierno municipal gestionan esta ciudad. Los riojanos, en general, y los logroñeses en particular, no podemos esperar al interés electoral del alcalde para que estas infraestructuras se puedan disfrutar", ha añadido.

A su juicio, "el alcalde se dedica a pintar calles y como no quiere o no sabe hacer obras que mejoren la vida de los logroñeses, parece que se ha propuesto esperar a inaugurar estas actuaciones antes de las elecciones, algo que no vamos a consentir", ha subrayado Cuevas quien ha calificado el proyecto de "paradigma de la mala gestión del PSOE, en Logroño y en La Rioja".

En este sentido, ha señalado que en poco espacio nos encontramos "con una estación de autobuses terminada, pero que no han empezado a equipar; con un parque terminado que los ciudadanos todavía no pueden disfrutar; y con el nudo de Vara de Rey parado por las apetencias del alcalde y de su equipo de Gobierno".

A este respecto, el diputado autonómico ha recordado que "ambas actuaciones están ya pagadas". "Los retrasos durante la ejecución pueden tener su sentido, el retraso una vez finalizadas no lo tiene. Exigimos al alcalde que las ponga en marcha y al Gobierno de La Rioja que pida cuentas al Ayuntamiento. Respetando la autonomía municipal, lo cierto es que el Gobierno regional aporta casi el 40% de la inversión en estas actuaciones", ha dicho.

Por su parte, Conrado Escobar ha recordado que "la semana pasada, el Ayuntamiento de Logroño recibió administrativamente las obras de la nueva Estación de Autobuses", de modo que "ya empieza a contar el tiempo de mantenimiento y un periodo en que esta actuación debería estar en funcionamiento".

Así, ha resaltado que "la responsabilidad es exclusiva del Ayuntamiento y la decisión unilateral de romper el consenso por parte de Hermoso de Mendoza nos aboca a tener que costear entre todos una Estación que podría estar uno o dos años, según los cálculos del alcalde, si no más, sin funcionar y que no lo está por simple imprevisión del Gobierno Municipal".

"Para tratar de acelerar la puesta en marcha de esta actuación y para que comience a funcionar este mismo año, hemos enmendado los Presupuestos Municipales por valor de 500.000 euros", ha señalado Escobar, que ha incidido en que "en estos momentos de pandemia, es fundamental que este parque entre en servicio para disfrute de los logroñeses".

"Tenemos un maravilloso espacio público sufragado con el dinero de todos que tiene que abrirse de manera inmediata", ha apuntado el portavoz del PP, para después reclamar "sentido común: si la obra está terminada y recibida, cómo es posible que Logroño tenga que soportar el pago de una estación antigua, la que está abierta, y el mantenimiento y seguridad de una nueva estación que no entra en funcionamiento y que aún hay quien pretende ubicar ahí una piscina, otro disparate que sumar".

Conrado Escobar ha finalizado recordando que hace 500 días que "unilateralmente" se paralizaron las obras del Nudo de Vara de Rey, "convertido en un agujero bochornoso para esta ciudad", y que ya deberían estar finalizadas.