Al más puro estilo Mariah Carey: Edurne estrena villancico con pijama de unicornio

Es una especie de tradición: es terminar Halloween y Mariah Carey da el pistoletazo de salida a la temporada navideña con un vídeo en el que da su beneplácito para que comience a escucharse su All I Want For Christmas Is You. Ahora parece que es Edurne la que quiere convertirse en la diva española que alegre la temporada invernal con un villancico romántico.

La cantante madrileña de 34 años (soplará las 35 velas el próximo 22 de diciembre) es la protagonista absoluta del videoclip de Siempre es Navidad junto a ti, la canción con la que pretende ser el remedo patrio de la artista neoyorquina y que ya está disponible para su disfrute.

Lejos del lacrimógeno anuncio de Lotería de Navidad de este año (que no reniega de la realidad pandémica en la que estamos inmersos), Edurne apuesta por un tema en el que resalta, aparte de la melodía en sí misma, la puesta en escena.

La cantante aparece tirada en la cama ataviada con un fantasioso pijama de unicornio en una habitación que parece sacada de una película ambientada en las susodichas fechas y en la que no falta uno de esas prendas tan comunes: esos jerseys con motivos de renos y nieve.

Edurne considera la Navidad "su época favorita del año" y por eso no ha dudado en compartir con su millón y medio de seguidores en Instagram "el villancico inédito que hemos compuesto para estas fiestas". "Gracias por los comentarios tan bonitos", ha escrito en su perfil.

La letra de la canción es obviamente, y en el mejor sentido del término, moñas: "Deja los regalos sin abrir y dime que me quieres; y si tienes algo que decir, dime que me quieres. Tú eres todo lo que quiero; tú y poder parar el tiempo. Porque si puedo estar junto a ti, siempre es Navidad para mí".

Pero esa cursilería festiva y algo nostálgica -en el vídeo se puede ver metraje de su infancia- se comprende porque va a ser el primer Fin de Año que la artista va a pasar embarazada de su primer hijo a lado del amor de su vida, el portero del Manchester United David de Gea.