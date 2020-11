Los Franco piden posponer la entrega del pazo de Meirás y se oponen a que se les impida retirar bienes

En concreto, ha señalado que están preparando un escrito de oposición a las medidas cautelares dictadas por la titular del Juzgado de Primera Instancia número 1 de A Coruña, el pasado 9 de noviembre, y por la que decretó la realización de un inventario que abarque todos los bienes, tanto exteriores como interiores, del inmueble.

La magistrada lo hizo tras estimar la petición del Estado con el fin de "preservar la integridad" del pazo antes de que se ejecutase provisionalmente la sentencia que condenó a los Franco a la devolución del mismo.

Hasta que el documento no esté finalizado y la jueza lo autorice expresamente, la familia Franco no podrá "trasladar y/o retirar" ningún tipo de bien del recinto. Contra el auto no cabe recurso, según consta en el mismo, pero sí existe la posibilidad de presentar un escrito de oposición en el plazo de los 20 días siguientes a la notificación.

ARGUMENTOS DE LOS FRANCO

"Lógicamente lo presentaremos", ha manifestado el letrado Utrera-Molina, quien rechaza que, a través de la ejecución provisional de la sentencia, se pueda plantear ahora la prohibición a la familia Franco de trasladar los bienes mientras no concluya el inventario, un proceso que comenzó el pasado miércoles.

"Nadie ha discutido la titularidad de los bienes muebles", ha dicho sobre el juicio que se celebró en el Juzgado de Primera Instancia número 1 de A Coruña sobre la titularidad del pazo. "Esos bienes son suyos", ha añadido en referencia a los Franco.

Además, ha argumentando que si el Estado los quiere que emprendan "un nuevo pleito", rechazando que ahora porque "se le olvidó" -que figurasen en la demanda- pueda impedirse cualquier traslado.

Utrera-Molina ha cuestionado también la decisión judicial y ha expuesto que en casi 30 años de profesión no ha visto "nada parecido". Por ello, ha asegurado que presentarán un escrito de oposición, que están ultimando para que los Franco puedan retirar "pertenencias suyas".

"Hay vajillas, sábanas,... se necesita un plazo razonable para hacer una mudanza", añade también tras cuestionar que sea posible mantener el plazo del 10 de diciembre para la entrega del inmueble, a la que la familia del dictador no se ha opuesto, de manera "provisional", mientras no se resuelve su recurso de apelación ante la Audiencia Provincial de A Coruña.

"El 10 de diciembre se ha quedado en papel mojado", sentencia al demandar un "plazo razonable" para el traslado de bienes, algo que no podrán hacer hasta que lo autorice la jueza, que determinó dar un plazo de 20 días, con posibilidad de ampliar esta fecha, para que los técnicos realicen un informe sobre los bienes existentes.

VISITAS AL PAZO

Mientras, desde la Fundación Francisco Franco han confirmado a Europa Press que se mantienen las visitas en el inmueble. "Hoy están", señalan sobre las programadas para este viernes. Además, apuntan que la intención es seguir con ellas en los distintos horarios establecidos.