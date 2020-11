Cristina Rodríguez, la estilista de 'Mask Singer' que diseña los disfraces sin conocer qué famoso se lo va a poner

Mask Singer: Adivina quién canta reafirmó el pasado miércoles su éxito con un segundo programa en el que se reveló la identidad de otro disfraz: Pepe Navarro, quien estaba bajo el traje de Pulpo. El presentador se une así a Georgina Rodríguez, que hacía de León, como los únicos concursantes revelados, de momento.

Está claro que los disfraces no dan la oportunidad de averiguar quién hay dentro. Ni un mísero cabello o parte del cuerpo se pueden ver con estos trajes. Y es que tienen un arduo trabajo y unos profesionales detrás que han realizado unos diseños no solo sorprendentes y curiosos, sino adaptables a cualquier figura.

Cristina Rodríguez es la estilista que, con la ayuda de Raúl Madrid, ha realizado este vestuario. Muchos la conocerán por ser profesora y directora de Supermodelo, el reality de Cuatro. Pero además también fue estilista de otro programa de Telecinco, Cámbiame, junto a Pelayo Díaz y Natalia Ferviú.

De este modo, parece que el programa ha fichado a dos rostros que anteriormente estaban en Mediaset: Carlos Marco (Idol Kids), quien hace de coach vocal; y ella.

Diseñas ropa sin saber quién se la va a poner

Los concursantes de Mask Singer guardan el secreto mejor guardado de la televisión: sus identidades. Por ello, ni los conductores de los coches que los llevan, ni el presentador, ni el resto de participantes saben quién son. Pero Cristina Rodríguez tampoco lo sabe, por lo que su labor de diseñadora se complica.

"Cuando nos dicen que no nos van a decir quién va a meterse en esas máscaras dijimos: 'Tenemos que pensar un look que se pueda arreglar muy rápido dependiendo de si es hombre o mujer, de si mide 1,90 o 1,55, de las proporciones, y que le pueda venir a todo el mundo. Todo eso es muy difícil", señaló la estilista en Mask Singer: Detrás de las cámaras.

Estos diseños son originales y exclusivos de la edición española de Mask Singer, por lo que era todo un reto para Cristina Rodríguez: "He hecho muchísimas cosas en mi vida profesional y de repente te llega un proyecto que no has hecho nunca, que es maravilloso pero que es muy difícil".

Para los diseños, ha pensado no solo en sí misma, en lucir sus diseños y que fueran originales e impresionantes, sino también en "que hay un artista que se está jugando mucho, que tiene que cantar" y que tiene que estar cómodo: "que el traje no pese mucho, que no sude mucho, que puedan moverse".

Catrina, Camaelón y Gamba, algunos de los disfraces de 'Mask Singer'. ATRESMEDIA

"Mi inspiración viene de la calle, ¿pero aquí?", planteó la diseñadora, quien aseguró que se fijó en la naturaleza y en películas de animación. Y para la confección, hubo toda una complicada labor detrás para encontrar materiales como las plumas o algunos tejidos de otros países.

"Esto lo han hecho profesionales que tienen premios Oscar, que hacen efectos para el mundo entero. Las empresas que están detrás de la confección de esto son de las mejores del mundo, no de España, sino del mundo", añadió.

Cristina Rodríguez aseguró que se han enfrentado a diferentes complicaciones, sobre todo a la hora de que las máscaras no dieran miedo ni fueran demasiado infantiles. La Cerdita, por ejemplo, no querían que fuera vulgar u ordinaria, mientras que con Unicornio tuvieron que estar atentos a no recargarla para que pudiera bailar.