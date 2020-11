Javier, cuyo hijo de tres años fue asesinado el 17-A: "Todo lo que es ser padre se quedó en el suelo de La Rambla"

Javier Martínez, padre de Xavi, el niño de tres años asesinado en el atentado de La Rambla, ha testificado este viernes en el juicio contra los acusados por el 17-A. Durante su intervención, ha relatado cómo se enteró de la muerte de su hijo y ha lamentado que el apoyo psicológico ha sido escaso.

Martínez, que ejerce de acusación particular con los abogados Jaume Alonso-Cuevillas y Agustí Carles, ha explicado que, en el momento del atentado, él estaba trabajando y que recibió una llamada de la madre de sus hijos diciéndole que habían atropellado a Xavi.

"Tardé unos 10 minutos en llegar a La Rambla y, al bajarme del taxi, me encontré a dos policías que me ayudaron a buscar el centro de atención primaria donde estaba mi exmujer. En el recorrido vi a mucha gente en el suelo. Había un silencio que no voy a olvidar en mi vida", ha recordado.

"Cuando llegué al centro, me encontré a mi exmujer y a mi hija. Había mucha gente herida. Salió un médico y nos dijo que se llevaban a Xavi al hospital, que había estado mucho tiempo sin oxígeno. Su madre se fue con él en la ambulancia y yo fui en taxi con mi hija. Llegué al hospital Sant Joan de Déu y, al poco tiempo, los médicos certificaron que mi hijo había fallecido. Mi madre lo tuvo abrazado diciendo 'no le pasa nada, solo tiene frío, si le calentamos se despierta'", ha contado.

Respecto a la ayuda psicológica recibida, ha lamentado que ha sido escasa, aunque ha agradecido el trato de los Mossos d'Esquadra: "Se sentían igual de mal que yo por no haber podido salvar a mi hijo. Todo lo que es ser padre quedó roto en el suelo de La Rambla".

Tras ser preguntado por si había recibido la indemnización básica que prevé la ley de víctimas del terrorismo, ha respondido: "Me dijeron que me iban a dar dinero. ¿Hay suficiente dinero en el mundo para sacar a mi hijo del nicho? Le dije a mi abogado que lo devolviera, por favor, pero me dijeron que no. Mi hijo vale, para que la gente lo sepa, 250.000 euros".

Una florista que presenció el atropello no ha vuelto a La Rambla

Una florista que presenció el atropello masivo del 17 de agosto de 2017 en La Rambla ha explicado en el juicio que, desde ese día, no ha podido volver y que, después de pasar meses encerrada en su casa, decidió irse a vivir fuera de Barcelona.

Nuria Suara ha explicado que sufre estrés postraumático crónico y que se medica para tratarlo. Ha relatado cómo se quedó en estado de shock desde el momento en el que la furgoneta impactó contra su parada de flores y vio a "gente que salía disparada" y a varios heridos.

"Estaba en mi trabajo, sentí muchos gritos, miré hacia arriba y de repente vi gente que salía disparada. La furgoneta chocó contra mi parada a mucha velocidad y empecé a ver gente por el suelo y heridos", ha relatado.

Durante su declaración como testigo, ha explicado que ha sido indemnizada por los daños materiales y que no sufrió daños físicos, pero que no se le ha reconocido la incapacidad permanente ni ser víctima del terrorismo.