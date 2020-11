Moreno (IU) pide a Andreu "que esté a la altura" y negocie presupuestos "con soluciones y no con titulares de prensa"

Henar Moreno ha querido realizar una valoración de los presupuestos presentados ayer por el Gobierno de La Rioja a la vez que ha pedido unos presupuestos "que realmente sirvan para ayudar a todos a salir de la crisis y no dejar a nadie atrás".

Por tanto, ha reiterado a Concha Andreu que es el momento "de estar a la altura" por la situación política e histórica que vivimos y "ponerse realmente a trabajar" y consensuar unos presupuestos "no solo con IU sino con todos los sectores afectados".

PRESUPUESTOS "POCO AMBICIOSOS"

La diputada de IU La Rioja ha calificado, además, de "poco ambiciosos" los presupuestos a pesar de que "se les llene la boca de decir que son históricos". Lo que realmente es histórico para Henar Moreno es "la situación que estamos viviendo" que puede ser "la mayor crisis económica que se haya vivido desde el Crack del 29 o incluso antes".

Una crisis -ha insistido- "que se desencadena a una velocidad enorme" y por tanto "es fundamental aprovechar las oportunidades como, por ejemplo, la suspensión del techo de gasto". Además, IU "no entiende" que no haya un presupuesto que, al menos, "garantice un incremento del 20 por ciento con respecto al anterior".

También es "poco ambicioso" a la hora de regular el gasto. En este sentido, ha matizado, "en todas las crisis económicas cuando la población sufre mucho se producen grandes enriquecimientos de una pequeña parte de la población. Por ello debemos apostar por unos impuestos más progresivos y más justos más si cabe en un contexto como el actual en el que están pasándolo mal muchos sectores como los trabajadores autónomos, hosteleros, comerciantes o pequeños empresarios".

"Es necesario ser innovadores y aumentar por tanto el tramo autonómico del IRPF a rentas de más de 20.000 euros", ha afirmado Moreno.

Es la hora, a juicio de IU, de "abordar una salida de la crisis justa y progresiva y, en este sentido, hay que recaudar impuestos a lo que más ganan para que redunde en la mayoría de la sociedad".

Es necesario también "trabajar desde la política fiscal y generar impuestos verdes para apostar por el medioambiente o incidir en el mercado de la vivienda", ha afirmado la diputada regional.

Desde IU, además, piden al Gobierno de La Rioja "que no tachen de irresponsables al resto de grupos políticos cuando ellos son los primeros que lo son" porque "quieren aprobar un presupuesto para el 1 de enero de 2021 no para ayudar a todos a salir de la crisis sino por tenerlos aprobados" pero para ello "es necesario ponerse a trabajar y no culpar a los demás porque ha habido falta de gestión en muchas cuestiones como, por ejemplo, el pago de los ERTES o en satisfacer las necesidades de las urgencias".

"NO HAY EXCUSAS"

"No hay excusas, no hay que echar balones fuera, la responsabilidad pasa por estar a la altura de este momento histórico", ha reiterado Moreno. Por ello, ha insistido, "no vale con que nos digan que bajan los altos cargos cuando por la puerta de atrás triplican, por ejemplo, 'La Rioja 360' donde van colocando cargos de libre designación", ha criticado.

Desde IU abogan por enmiendas "que ayuden a todos" como por ejemplo, en el pago de alquiler para personas en riesgo de desahucio, porque "no es problema de aprobar presupuestos es problema de ponerse a trabajar y buscar soluciones". En este sentido, continúa, "no vale con cerrar la hostelería o mandarnos a todos a casa, no vale si no se refuerza la salud pública o la educación ni consignar cifras en los presupuestos para luego no contratar a nadie que refuerce esos sectores".

Ante ello ha pedido al Gobierno regional que digan "dónde están esos profesionales que se prometió contratar en sanidad, en las urgencias... es el momento de reforzar las necesidades de los riojanos, garantizar una vivienda digna, una sanidad publica eficaz y unas ratios en Educación. Por tanto, "dejen de poner números en un presupuesto y pónganse a trabajar".

RONDA DE CONTACTOS

Así las cosas, Henar Moreno ha indicado que desde su formación política "vamos a seguir trabajando con todos los riojanos y vamos a empezar a mejorar este presupuesto con enmiendas en materia fiscal y de gasto. Siguiendo la promesa de IU lo haremos desde el acompañamiento a los movimientos sociales, familiares de personas dependientes, trabajadores de urgencias..." a través de una ronda de contactos con sindicatos, plataformas, el foro social de La Rioja o investigadores del IER, entre otros.

"Queremos escuchar la realidad que es lo que llevamos haciendo desde hace años pero ahora es el momento de crear unos presupuestos participativos".

LÍNEAS ROJAS

Con respecto a las líneas rojas de IU La Rioja para apoyar estos presupuestos, que pasan por la rescisión del contrato con Viamed Los Manzanos, por ejemplo, Henar Moreno ha asegurado que en los presupuestos "no se concreta nada" y lamenta "que el gobierno haya decidido presentar los presupuestos sin tener la mayoría necesaria y ahora quieran decir que se deban aprobar cuanto antes".

"Nosotros -ha indicado- llegamos a este Gobierno para cambiar políticas y formas y no se puede presentar un documento presupuestado sin tenerlo negociado con nosotros y los afectados".

Así, ha insistido, "era importante que el Gobierno planteara un cambio de criterio y un compromiso y, aunque no lo ha hecho, todavía tiene tiempo para hacerlo porque nos preocupa también la FP, las infraestructuras, los fondos europeos... necesitamos unos presupuestos realmente expansivos que mejoren la economía de la comunidad autónoma".

Por ello, ha finalizado, "yo sigo teniendo el teléfono abierto, sigo esperando la llamada porque en estos momentos no hay en este punto ninguna negociación en torno al debate y aprobación de presupuestos y al fondo de los mismos".

"Hay que ponerse a trabajar y a cumplir porque hay que ir juntos y para ello hace falta hablar, negociar y consensuar con todos. Nosotros hemos sido muy responsables, coherentes y serios además de muy respetuosos con la situación de pandemia que estamos viviendo, estamos dispuestos a negociar y a ver qué es lo más importante, pero nos tenemos que sentar a hablar y escuchar no solo a IU sino a los sectores más afectados porque los necesitamos para salir" porque "la solución no la tendremos nunca si no escuchamos a los factores afectados".