Cómo visitar Bodegas Franco-Españolas, tradición centenaria del vino de Rioja en Logroño

Bodegas Franco-Españolas es una empresa de vinos española con gran tradición, ya que tiene su origen en el año 1890. Su fundación se dio gracias a la unión entre Francia y España, a manos de Frederick Anglade Saurat.

Un año después del nacimiento de las bodegas, tuvo lugar la primera vendimia, la cual trajo consigo los vinos más simbólicos, Diamante y Estilo Borgoña, que después pasarán a denominarse como Bordón.

Ya en 1920, la bodega pasa a ser totalmente española y a ella acudirán personajes reconocidos de la historia, como el Rey Alfonso XIII o Ernest Hemingway, según la propia web de la bodega.

Las Bodegas Franco-Españolas se encuentran en Logroño, a orillas del río Ebro, una ubicación privilegiada que ha convertido este lugar en un referente del vino Rioja dentro y fuera de España. En el año 2013, recibió el premio The Best of de Turismo Enológico en la categoría de Experiencias Innovadoras.

Visita a Bodegas Franco-Españolas

Las bodegas se pueden visitar, para lo cual es necesario reservar en la web, escogiendo la opción que se prefiera.

En primer lugar, está la opción de paseo guiado y degustación, con un precio de 12 euros. El recorrido muestra la bodega centenaria de forma guiada, donde poder ver la Sala de los Tinos, la sala de barricas o el botellero antiguo. Por último habrá una degustación de dos vinos Bordón o Diamante, aunque actualmente no se permite llevar a cabo la degustación.

También está la opción de visita más cata, por 15 euros. Se muestra el recorrido de la bodega y sus diferentes zonas, como la sala de tinos de madera originales del año de fundación, diferentes salas de barricas donde reposa el vino o el botellero viejo que guarda botellas de las mejores añadas desde 1898. Después de la visita, se realiza una cata de dos vinos: Talla de Diamante y Bordón Gran Reserva.

Por último, hay una visita de edición limitada por 22 euros que permite conocer el proceso de elaboración y crianza del vino a través de los diferentes espacios de la bodega, visita que se finaliza con una cata dirigida de tres vinos edición limitada: Talla de Diamante, Bordón Viña Sole Reserva y Bordón d'Anglade Reserva. Además, durante la cata, se hace una introducción al maridaje.