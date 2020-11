Convocats els premis de la campanya 'Hui descansa el cotxe 2020' per a conscienciar d'una mobilitat sostenible

L'objectiu d'aquest concurs, ha explicat el conseller de Mobilitat, Arcadi España, "és mobilitzar als més joves perquè puguen servir de corretja de transmissió per a conscienciar als majors cap a patrons de mobilitat quotidiana més sostenible".

Per açò, aquest concurs és una activitat més de la campanya de la Generalitat 'Hui descansa el cotxe' per a sensibilitzar sobre les conseqüències negatives de l'ús irracional del cotxe, tant per a la salut com per al medi ambient, i sobre els beneficis de maneres de transport més sostenibles com el transport públic, la bicicleta, el patinet i els trasllats a peu.

El concurs va dirigit els alumnes i alumnes d'entre 7 i 9 anys matriculats en centres d'Educació Primària de la Comunitat Valenciana i es pretén que, a través del ball i coordinats pel seu professorat, llancen un missatge "clar, divertit i contundent" en les xarxes socials.