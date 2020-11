Georgina Rodríguez siente que, desde que es famosa, hay "muchos interesados" entre sus amistades

Parece un algoritmo exponencial: conforme se empiezan a acumular los seguidores en las redes sociales, se vuelve más y más cercana cualquier amistad que se haya tenido en la vida, por momentánea o pasajera que esta fuera. O, al menos, así piensa Georgina Rodríguez dada su experiencia personal de los últimos años.

La influencer de 26 años nacida en Argentina pero criada en Jaca, Huesca, ha concedido una entrevista para la revista Mujerhoy en la que ha confesado que debido a la gran cantidad de "envidia" que despiertan tanto ella como su pareja, Cristiano Ronaldo, ha empezado a tener recelo a la hora de confiar en la gente que tiene a su alrededor.

La modelo explica que dar el salto a la fama internacional (actualmente tiene 21.820.000 seguidores en Instagram) ha tenido consecuencias en su día a día a diferencia de su etapa como alguien anónimo -cuando trabajaba como dependienta para pagar sus estudios- sobre todo en el tipo de persona que se intentan hacer pasar por sus grandes amistades como si fuesen conocidos de toda la vida.

"Se me acercan muchos interesados. Hay gente con la que tuve contacto una vez en la vida y nunca más, hasta que eres conocida y reaparecen como si fueran íntimos amigos", ha explicado Rodríguez, que ha vivido esto en apenas tres años, desde que su nombre saliera a la luz como la pareja del astro portugués.

Reconoce por tanto que no suele fiarse de primeras de la gente, también porque quien ha estado a su lado lo ha estado siempre, en las buenas épocas y en las menos buenas. "Por suerte, hay gente que ha estado siempre y sigue estando de la misma manera. Hay de todo, pero sí valoro quién se acerca y para qué. Yo quiero a mi gente de verdad, de corazón, y me tienen para siempre", ha asegurado.

Es por ello que, a pesar de estar en la cumbre de las celebrities actualmente, Georgina confiesa que es una mujer "de pocas amigas", pero en las que tiene se mete "de corazón". Dice además que no es algo nuevo para ella, pues desde muy joven ha tenido "amistades contadas con los dedos de una mano".

"No todo el mundo tiene mi confianza", explica la influencer, que agrega que, quizá en contra de lo que mucha gente piensa de ella, se siente "rodeada de personas auténticas": "Soy muy generosa con las personas que me demuestran bondad, responsabilidad, esfuerzo, perseverancia, gente que lo lucha por su cuenta. Esa gente me atrapa, me gana la gente trabajadora".