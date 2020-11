Empresaris demanen “posar-se les piles” amb l'Eix Mediterrani

Els avanços en el Corredor Mediterrani van molt lents i s'estan topant amb seriosos problemes, com els “colls de botella” a França, segons van exposar ahir davant dirigents polítics els empresaris que van acudir a una trobada per a analitzar com avança el projecte.

Una de les persones que va participar en la trobada va ser la consellera delegada de Llibertes 7 i vicepresidenta d'AVE, Agnès Noguera, que va lamentar que hi ha un tram entre les regions gal·les de Perpignan i Montpeller que “té lliuraments previstos en 2034 i 2040”, una cosa que els “paralitza” i no els deixa “avançar”.

Noguera va proposar com a solució a aquest sot que Espanya faça els seus deures bé per a pressionar a França: si els trams espanyols del Corredor arriben a Brussel·les “amb els deures fets”, tindran més “legitimitat per a espentar a França al fet que s'ho prenga més de debò”. A més del de França, també va assenyalar com a trams que no aconsegueixen “desencallar-se” el nus de l'Alzina o el túnel passant de València.

De l'Associació Valenciana d'Empresaris (AVE) també va ser present el seu president, Vicente Boluda, que va instar el Govern a “posar-se les piles” perquè el projecte avance més ràpid.

Com en eixa reunió també estava present la màxima autoritat de l'Executiu en matèria de transports, el ministre José Luis Ábalos, el president d'AVE va obtindre una resposta immediatament: Ábalos es va comprometre a “esforçar-se” per a intentar concloure les obres en 2025. També va anunciar que per a 2021 els Pressupostos Generals de l'Estat (PGE) preveuen dedicar-li 1.982 milions d'euros.

El malestar per la dilació en el temps del Corredor Mediterrani va ser una constant entre els empresaris reunits. El president de Mercadona, Juan Roig, que també va participar en aquesta trobada que se celebra cada sis mesos, va dir que no hauria d'estar a punt per a “ja”, sinó per a “ahir”, ja que és una infraestructura “molt necessària per a Espanya”, perquè “vertebraria a nivell global” i “igualaria a moltíssims espanyols”.

El Corredor Mediterrani discorrerà des de la frontera francesa fins a Algesires per Barcelona, València, Alacant, Múrcia i Màlaga, unint-se al mateix temps amb les xarxes ferroviàries d'altres països de la Unió Europea. A Espanya, els “majors retards” es donen en alguns trams per als quals ni tan sols hi ha prevista una data d'inici.

Es tracta de la col·locació del tercer carril i l'electrificació de la via Antequeras-Algesires, que segueix en obres; el tram Lorca-Pulpí; la conclusió de les obres de la línia d'alta velocitat Beniel-Murcia; o la connexió Murcia-Cartagena.

Les fites que s'han aconseguit

No tot van ser males notícies en la reunió. La construcció del Corredor Mediterrani també ha aconseguit “fites” importants en l'últim any, com la posada en marxa de l'AVE Granada-Antequera, la col·locació del tercer carril entre Castelló i Alacant i la posada en funcionament de la variant de Vandellós, a Tarragona, que ha permés eliminar el coll de botella existent entre València i Barcelona.