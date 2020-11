El chollo de la semana: 12 euros para conseguir unos auriculares ‘bluetooth’ con hasta 32 horas de autonomía

Aunque pensemos que muchos gadgets tecnológicos no están al alcance de nuestro bolsillo, hay dispositivos que nos ofrecen una gran variedad de prestaciones a precios muy competentes. Por normal general, los wearablesresponden a esta promesa puesto que, aunque hay modelos muy completos por precios elevados, hay otros que podemos conseguir a buen precio. Por ejemplo, si a la hora de hacer deporte necesitamos un dispositivo que mida la distancia, el tiempo y las calorías quemadas, porque no requerimos de datos profesionales, la mejor opción es optar por una pulsera de actividad que suelen ser más económicas que un smartwatch.

Pero si hay unos wearables que triunfan tanto por su variedad de prestaciones como de precio, estos son los auriculares inalámbricos que se han convertido en dispositivos indispensables y aptos para la mayoría de bolsillos. No es de extrañar su popularidad cuando nos ayudan a hacer más llevadero el camino al trabajo o nos dan la motivación extra que necesitamos cuando practicamos deporte o cuando toca limpieza exhaustiva en casa. Y es que no hay robot aspirador que nos libre de tener que ponernos manos a la obra en ciertas zonas de la casa

Además, si uno sabe esperar el momento adecuado, se puede disfrutar de este gadget a precios muy (pero que muy) asequibles; y, hoy, es uno de esos días. Entre las ofertas flash de Amazon, hemos dado con un modelo firmado por Leshi que, durante solo unas horas, está a la venta por algo menos de 12 euros. ¿Quieres descubrir qué te ofrece y por qué deberías correr si quieres unos? ¡Las unidades disponibles son limitadas!

Estos auriculares incluyen tecnología de cancelación de ruido. Amazon

Entre las prestaciones más interesantes de este modelo de Lechi, más allá de su precio, destaca la gran autonomía de la que se puede disfrutar siempre que se lleve a mano la caja de carga, pues puede alcanzar hasta las 32 horas. También destacan otras características fundamentales en unos buenos auriculares, como el sistema de cancelación de ruido, el emparejamiento y conectividad estable en pocos segundos o la fidelidad de su sonido estéreo. ¡Y todo por once euros!

Y si te quedas sin unidades...

Si has invertido demasiado tiempo en pensar si los auriculares de Leshi te convencían o no, es posible que te hayas quedado sin alguna de las unidades que el gigante de las compras online ha lanzado a este espectacular precio. Pero, ¡tranquilo! Si no has podido pedir tu unidad o, por el contrario, los anteriores no te acababan de convencer, tenemos otro modelo que también está rebajado en el catálogo de las ofertas flash. Con cuatro estrellas doradas y un diseño más cuidado puedes disfrutar de estos de Umi por algo menos de 25 euros. ¿Te animas?

Estos auriculares también están hoy en oferta. Amazon

