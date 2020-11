València rehabilita la casa forestal del Saler per a convertir-la en un centre sociocultural en l'Albufera

La Junta de Govern Local de l'Ajuntament de València aprovarà aquest divendres el projecte d'intervenció a la Casa Forestal del Saler, que es rehabilitarà per a condicionar-la com a centre sociocultural, en el marc del Parc Natural de l'Albufera.

El vicealcalde de València i regidor de Devesa-Albufera, Sergi Campillo, ha destacat en un comunicat que "la Casa Forestal constitueix en si mateixa un valuós element patrimonial que ha de ser gaudit per tots els veïns i veïnes de València, especialment els dels pobles del sud, així com dels visitants".

Campillo ha explicat que aquesta adequació preveu condicionar la primera planta per a la realització d'exposicions temporals així com preparar la terrassa per a actes divulgatius i culturals a l'aire lliure, respectant sempre la protecció mediambiental del seu entorn.

La Casa Forestal és una edificació situada a l'interior de la Devesa del Saler. Va ser construïda en 1920, restaurada integralment en 1957 i rehabilitada estructuralment al final de la dècada dels anys 90. Pertany a l'Ajuntament de València i és gestionada pel Servei de Devesa-Albufera.

En el seu interior i exterior conté elements ceràmics de gran valor i interés, com una "magnífica representació", en la planta baixa, de la llegenda de 'La serp de la Sancha i el pastor', immortalitzada per Blasco Ibáñez en la seua novel·la ‘Cañas y barro’.

Fins ara ha tingut un ús semipúblic, ja que la part de l'edificació més significativa, anomenada "Casa Gran", ha sigut tradicionalment un espai estrictament associat al protocol municipal de l'Ajuntament.

Ara, l'objectiu és obrir la Casa Forestal a tots els valencians i valencians, així com visitants de Parc Natural de l'Albufera, "creant un nou recurs cultural i social per a la ciutat, especialment per als veïns i veïnes del Saler així com la resta de pobles del sud i de barris i pobles de la ciutat", ha assenyalat el vicealcalde.

Intervenció a l’interior i l’exterior

Aquest projecte d'Intervenció afecta tant a l'interior com a l'exterior de l'edifici. A l'interior s'intervé en la part anomenada "Casa Gran", en la qual s'adeqüen les instal·lacions d'il·luminació, climatització, fusteria i revestiments així com els accessos. També contempla la recuperació d'elements de valor patrimonial.

En la part exterior es defineixen amb més precisió els accessos al recinte i els àmbits d'ús públic de l'entorn condicionant la zona de porxe, la d'aparcament i les entrades, tant la principal com la que dóna a la platja.

Tant a l'interior com en l'exterior s'eliminaran les barreres arquitectòniques i es millorarà l'accessibilitat de vianants i en les zones exteriors s'incorporaran nous elements d'il·luminació tipus LED amb disseny i característiques adequades a l'entorn i un paviment de formigó imprés en l'àmbit dels vials.

La superfície d'actuació a l'entorn de l'edifici és de 2.747 m², mentre que la de l'exterior del porxe, pati i terrassa és de 165 m². El total de la superfície construïda de l'edificació "Casa Gran" és de 284 m². El pressupost total de licitació 590.835 euros i el termini d'execució és de 12 setmanes.

Amb l'aprovació aquest divendres per part de la Junta de Govern Local del projecte tècnic, Campillo preveu començar la rehabilitació a partir del pròxim any "per a fer de la Casa Forestal del Saler un centre de referència per a la interpretació del bosc de la Devesa i perquè els veïns i veïnes puguen utilitzar-la com a espai social i cultural".