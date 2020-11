¿Cómo serán las Navidades este año?

Si hacemos caso a las señales que tenemos alrededor, la Navidad este año será diferente. Sobre todo, si pensamos en las aglomeraciones de gente, los restaurantes y comercios llenos y las grandes reuniones familiares. Además de suponer un punto de desencanto más entre los ciudadanos, esta situación se convierte en un auténtico desafío para los comercios que habían puesto sus esperanzas de cerrar el año sin números rojos en los últimos meses del año.

Especialmente pensada para ellos, en Google han puesto a su disposición la guía para tiendas del 2020, en la que se encuentran consejos, datos y ayuda para aumentar las ventas y llegar a más clientes. A esto se suma una completa encuesta a consumidores de todo el mundo para saber sus intenciones de compra, de la que se pueden sacar detalles importantes. Por ejemplo, un 27% de los españoles que suelen hacer sus compras del Black Friday en tiendas físicas no lo harán en 2020. Además, más de la mitad (51%) de los consumidores españoles indican que van a cambiar su forma de hacer compras navideñas.

