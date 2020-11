El sensual posado sin camiseta de Saúl Craviotto para una revista

Sin duda, Saúl Craviotto es uno de los deportistas más conocidos actualmente. Su paso por MasterChef Celebrity 2, concurso que terminó ganando, le ha otorgado una gran popularidad y una inmensa cartera de fans que también lo consideran uno de los olímpicos más sexys.

Su forma física llama la atención a todos sus seguidores, pues su ejercicio constante es imperdonable (rutina que solo descuidó en su etapa en el talent culinario). Por ello, el expolicía ha lucido cuerpazo en el último número de la revista Rísbel Magazine, posando sin camiseta y mostrando no solo músculo, sino también trasero.

Pero el catalán, que retomó su labor en la Policía Nacional durante la pandemia de la Covid, ha confesado que se ha sentido un poco desorientado durante el confinamiento.

Flipando con esta foto de Saúl Craviotto pic.twitter.com/QN1h6o1mET — Juanma Toribio (@Juanma_Toribio) November 12, 2020

"Este año ha sido un poco de locos: estar confinado en casa, la inquietud de no saber qué pasará o de si se celebrarán las copas del mundo, campeonatos europeos y demás competiciones...", comentó en la entrevista de Rísbel Magazine, tal y como recogió FormulaTV. Aun así, añadió que se estaba preparando para los Juegos Olímpicos de Tokio 2021 como si fuera cualquier otra olimpiada.

"Todavía no he pensado muy bien si me quiero retirar", declaró el cocinero de 35 años. "Tampoco puedo estar dos o tres ciclos olímpicos más, ¿pero quién sabe?". Lo que sí tiene claro es que MasterChef Celebrity no solo le ha ayudado a descubrir su pasión por la cocina, sino a dar visibilidad a su deporte.

"La exposición mediática que te da un programa como MasterChef es muy difícil conseguirla solamente con el piragüismo. Si esta exposición ha contribuido a que el piragüismo lo conozca más gente, estoy tremendamente satisfecho", aseguró. "Nunca me había dado por el mundo gastronómico, y es algo que me ha llamado muchísimo la atención. Me parece un mundo fantástico y apasionante".