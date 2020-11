Isa Pantoja marca distancias con su familia en 'La casa fuerte': "Ellos nunca han dado la cara por mí"

Pese a estar dentro de un reality, la mayoría de veces que el presentador de La casa fuerte alude a ella es por motivos del exterior. Este jueves, Jorge Javier Vázquez le comunicó a Isa Pantoja la emisión de un reportaje sobre cantora, las últimas declaraciones sobre su hermano Kiko sobre su madre, y las medidas que esta estaba tomando.

Mientras que la semana anterior la pequeña de los Pantoja sufrió un ataque de ansiedad tras rogarle al presentador que no le hablara del tema, esta vez la joven acudió a la gala con un plan muy distinto: escuchar todo lo que Jorge Javier tenía que decirle, opinar al respecto y pasar el resto de la semana sin preocupaciones y sin tratar el conflicto.

Y es que, la exsuperviviente no se cansó de repetir que quiere que su concurso se valore de manera independiente a su apellido, asegurando que quería dar a conocer su faceta más personal. Entonces, opinó que las declaraciones más duras de Kiko sobre Isabel eran las que la cuestionaban como madre y las que la calificaban como "la viuda de España".

Esto se debe a que, según explicó, Pantoja tiene aun el recuerdo de la muerte de Paquirri muy presente, y lo evoca continuamente como si hubiera pasado hace tan solo un os días. Además, confesó estar preocupada por si, personas que de antemano no apreciaban a su madre, utilizaban las declaraciones de Kiko para dañarla.

La joven afeó también, por ambas partes, que se lanzaran esos ataques en público, y les pidió que pararan de una vez. "Yo no he dicho ni una cuarta parte de lo que ha dicho mi hermano, y a mí me han acribillado", dijo. Se esforzó por mostrarse equidistante, pero dio a entender que no apoyaba que su Kiko vaya a asistir este viernes al programa dedicado a Cantora y la herencia de Paquirri.

Isa Pi: "Ellos no han dado la cara por mí y yo no la voy a dar por nadie"



🔄 Lleva toda la razón

❤️ No la entiendohttps://t.co/iLEIKdLxkt#LaCasaFuerte4pic.twitter.com/gTOxRGhAzg — La Casa Fuerte (@lacasafuerte_tv) November 12, 2020

Con todo, la que comenzó muy conciliadora se fue poniendo más tensa, y terminó dando otra de las claves por las que no se posicionaba: "Yo he tenido problemas similares muchas veces y he contado cosas. Ninguno de los dos ha dado jamás la cara por mí, así que yo tampoco tengo por qué hacerlo ahora", concluyó con contundencia.