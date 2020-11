Ody, en 'First dates': "Me gustan los calvos porque dicen que en la cama son unos toros"

Cada persona tiene un ideal y unos gustos que busca en su pareja y Ody los dejó muy claros en su visita a First dates este jueves, señalando entre risas que "se dice que los calvos suelen ser románticos, cariñosos y que en la cama suelen ser unos toros. No sé si es verdad".

Antonio fue su cita, y el primero en llegar al local de Cuatro y saludar a Carlos Sobera: "Siempre he estado soltero porque soy una persona muy exigente conmigo mismo. Si estoy con una chica, quiero una mejor", afirmó el barcelonés.

A continuación, llegó la dominicana, que no tuvo ningún problema en reconocer que "honestamente, me considero una mujer guapa, que tengo un cuerpazo y lo trabajo. Quiero que un hombre, al mirarme, quiera conocerme".

Al verle, Ody le dijo que "no me desagradan los calvos", a lo que Antonio le respondió que "es que en España hay muchos". La cocinera, pese a que tenía su residencia en Zamora, reconoció que "voy mucho a Barcelona –la ciudad de su cita- a ver a mi prima".

Ambos pasaron a la mesa guiados por Sobera, donde aprovecharon para conocerse mejor. Él le explicó por qué siempre había estado soltero y que le gustaban "las chicas latinas", mientras que Ody le contó que tenía una hija de 18 años.

El postre se lo tomaron en el privado, donde aprovecharon para bailar un poco de bachata: "Creo que he sabido estar a la altura de las circunstancias, aunque me he tropezado alguna vez", admitió el barcelonés.

Entre risas, Antonio se lanzó, pero Ody le hizo 'una cobra' y evitó el beso, pero al final, la dominicana sí que quiso una segunda cita con Antonio porque "siento que tenemos tantas cosas en común que nos quedaron muchas en el aire".

El barcelonés, por su parte, también quiso volver a quedar con ella "a pesar de la distancia" que separaba sus hogares –uno en Barcelona y ella en Zamora-, "pero como tiene una prima en Tarrassa, todo es posible".