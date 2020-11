Vox pide al gobierno local que evite "campañas de ideología de género"

En rueda de prensa, la concejal de Vox en Granada Mónica Rodríguez ha manifestado que, de cara al 25 de noviembre, su grupo ha presentado una propuesta de declaración institucional para el Pleno ordinario de este mes. "Tenemos la leve esperanza de que el gobierno municipal de PP y Cs no caiga en el mismo error que en la ciudad de Córdoba, donde se han dejado manipular por la doctrina progresista y el sectarismo, criminalizando una vez más al hombre y en concreto, a los padres de familia", ha aseverado la edil.

"Desde Vox insistimos en que estas campañas dejan una vez más claro, que se malgasta el dinero de los contribuyentes en lugar de emplearlo en paquetes de ayuda para autónomos, emprendedores y empresarios al frente de pequeños comercios y del sector de hostelería que están siendo muy duramente castigados, sobre todo aquí en Granada", ha indicado.

"Siempre defenderemos la igualdad real: Vox es el único partido que pide la cadena perpetua para los violadores y hemos pedido explicaciones sobre los abusos a menores en Baleares, tema que la ideología progre ha silenciado por completo", ha destacado.

Desde que comenzara la pandemia de covid-19, "hemos solicitado que todos los recursos se destinen a impulsar nuestro tejido empresarial y no en campañas ideológicas ni en pinturas de semáforos. La sociedad ahora necesita ayudas, no campañas sectarias que demonizan y criminalizan sin sentido. Tenemos una Junta de Gobierno Local que sigue dando ayudas a colectivos que son totalmente prescindibles y no a los que realmente están sufriendo el zarpazo de la pandemia", ha puntualizado.