El 11/11 de la ONCE da una alegría al hospital Doctor Peset de Valencia con 220.000 euros

El Extra del 11/11 de la ONCE ha alegrado al hospital Doctor Peset de Valencia con 220.000 euros, después de que uno de sus vendedores repartiese paradójicamente once cupones premiados con 20.000 euros cada uno.

Juan Francisco Romero, el vendedor que tiene discapacidad física como consecuencia de un accidente de trabajo como encofrador ha agradecido "al personal sanitario y a los familiares de pacientes que colaboran habitualmente adquiriendo los productos ONCE con mucha ilusión, incluso en estos momentos tan difíciles que están viviendo", desde su punto de venta en el hospital.

El sorteo extraordinario también ha dejado premios de 1.000 euros por cupón en Castelló de la Plana, Alzira y Valencia. Los cupones premiados con un millón de euros se han repartido en Ciudad Real, Cádiz, Huelva, Pontevedra, Sevilla y Madrid.

Por su parte, el premio de once millones de euros ha salido en la localidad madrileña de Collado Villalba, repartido por el vendedor de la ONCE José Hernández Varases. “Uff qué emoción y qué alegría más grande”, ha exclamado, mientras contaba: "en octubre cumplí seis años en la ONCE y es el premio más grande que he dado”,